Rigoberto Urán sufrió un insólito accidente y fue operado de emergencia

En las últimas horas, el ciclista colombiano, Rigoberto Uran reapareció en redes sociales y no con sus jocosos momentos como siempre lo ha caracterizado, sino para dar una noticia que dejó preocupados a todos sus seguidores. El medallista olímpico se pronunció para revelar que pasó por el quirófano por un insólito accidente.

Urán Urán se mostró sorprendido porque se fracturó la clavícula, luego de caerse de la cama. Lo más impactante del suceso es que el pedalista aparece en el video y a la vista se ve muy pronunciada la lesión que sufrió.

"Vea pues cómo amanecimos hoy, con un hueso roto muchachos. Ya teníamos bastante, es una cosa que no me la creo. Que hoy yo tenga esta clavícula reventada porque simplemente me caí de la cama anoche, que vaya ahorita para cirugía. Vea ese hueso como está, ya les muestro la radiografía", contó de entrada.

"No miren la platina, miren como se partió el huesito. No me joda, toca es reírnos ya", se escucha a 'Rigo' mientras se ven las imágenes de la lesión y las risas que de unas personas que lo acompañaron en la revisión.