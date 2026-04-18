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Gol Caracol  / Lionel Messi, golazo para la victoria, doblete y triunfo 3-2 de Inter Miami sobre Colorado Rapids

Lionel Messi, golazo para la victoria, doblete y triunfo 3-2 de Inter Miami sobre Colorado Rapids

Este sábado, en el debut del nuevo técnico del Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, el astro argentino Lionel Messi se lució con dos anotaciones, una de ellas para la victoria definitiva en la MLS.

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi, celebra gol con el Inter Miami - Foto:
AFP

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