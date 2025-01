James Rodríguez le tiró el balón a directivos de Junior; estaban advertidos

James Rodríguez eligió el Club León como su nueva casa. Atrás quedó el capítulo de Rayo Vallecano y ya brilla en el equipo mexicano, donde no solo firmó su primera titularidad, sino que, además, anotó. Eso sí, mucho se habló a lo largo del mercado de pases sobre el lugar que escogería para seguir haciendo de las suyas, de la mano de su magia y talento.

Junior de Barranquilla fue uno de los equipos que más sonó para ficharlo, pero finalmente no se dio. Incluso, Fuad Char, máximo accionista del 'tiburón', viajó a Medellín para reunirse con él y así, presentar una oferta formal. Finalmente, nada prosperó y eso generó molestia en el entorno 'rojiblanco', pero el propio futbolista habló y aclaró el tema, en entrevista con 'Fox Sports'.

¿Qué se siente ser el fichaje estelar del fútbol mexicano?

"Estoy contento de llegar a León, me han recibido de buena manera y el club, en los pocos días que llevó, es serio y una familia. Estoy feliz".

¿Es consciente de que hizo que Andrés Guardado volviera del retiro?

"Cuando se retira uno, es verdad que uno quiere estar lejos de este mundo, pero creo que Andrés Guardado vio que los buenos jugadores estaban llegando, sumado a los que ya estaban y eso dio para que volviera. Además, está el Mundial de Clubes, que es atractivo y eso permitió que volviera".

¿El Mundial de Clubes fue la razón por la que eligió a León?

"Uno siempre debe estar donde lo quieren a uno. Cuando hablé con Jesús, desde el primer momento, sentí eso. El Mundial de Clubes tiene mucho que ver, pero también pregunté sobre el club y el grupo que había, que es serio y una familia. Fueron muchos puntos, no solo el torneo. Vienen haciendo las cosas bien desde hace años. Estoy feliz de estar acá y hacer las cosas bien".

¿Ha hablado con 'Chicharito' Hernández?

"Tengo una buena relación con él, haciendo una amistad en el poco tiempo que estuvimos juntos. No me gusta incomodar a las personas con mensajes o preguntando, pero ya en el partido, estoy seguro de que hablaremos".

Entre tantas críticas, ¿Se es injusto con el futbolista?

"En este mundo, siempre estamos en un blanco, siendo mira de todos. Por eso, las críticas aparecen. Hay que saber manejar eso; en lo personal, no miro lo que hablan, sea bueno o malo, no le doy cuerda a eso y no me importa lo que hablen".

James Rodríguez, mediocampista colombiano, celebra su primer gol con el Club León, en la Liga MX Getty Images

¿El objetivo es quitarle el reinado a América de México?

"La idea es competir bien. Tengo entendido que han ganado tres seguidos. Tienen, ahora, su corona, pero haremos lo que sea para quitárselas. Haremos las cosas bien, jugar de buena manera e ir partido a partido. Tenemos equipo para competir".

¿Por qué no vemos al James Rodríguez de la Selección Colombia en los clubes?

"Los clubes casi no usan un '10'; ahora, el fútbol cambió y le ponen más cuidado a la parte física, jugadores que son rápidos por las bandas. El '10' se está perdiendo un poco; igual, todavía hay uno que otro técnico que es inteligente y puede jugar con un '10'. Cuando tienes a alguien con talento, es más fácil crear chances y poder ganar".

¿Pensó en jugar en México, alguna vez?

"Yo no le cierro la puerta a nada. El fútbol es igual en todo lado. Ya estoy aquí y solo resta darle".

¿Estuvo cerca de ir a Junior de Barranquilla?

"No; desde un inicio fue difícil. Sí hablamos y hubo conversaciones, pero, desde el principio, sabían que era duro, fue más el ruido hecho por ellos y ya está. Todos sabían que era difícil por diversas cosas".

¿Qué decir de las críticas por no haber rendido en clubes?

"Es normal. Todas las cosas que uno hace no siempre salen bien. En la Selección Colombia, llevo 14 años y pocos jugadores lo han conseguido con el equipo de su país. Es verdad que en los clubes, me costó más, pero tampoco se va a acabar el mundo por eso".

