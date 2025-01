James Rodríguez está decidido a hacer historia en territorio mexicano. Pocos días le bastaron para ponerse a punto, sumar minutos, firmar su primera titularidad e incluso marcar un gol. Su debut fue el pasado 18 de enero, en la victoria 1-2 sobre Atlas, disputando 26 minutos , tras entrar por Emiliano Rigoni. Allí, derrochó magia, filtró un par de balones y provocó un penalti para el triunfo.

Posteriormente, su segunda salida fue el 25 del mismo mes, cuando León chocó con Juárez, arrancando como titular. Esta confianza recibida por parte del director técnico, Eduardo Berizzo, tuvo una respuesta más que positiva en cancha, pues el mediocampista colombiano anotó el tanto para los tres puntos (1-0) . Pero eso no fue todo, ya que también portó la cinta de capitán en dicho juego.

Ahora, el turno es para Chivas de Guadalajara. Este encuentro está programado para el martes 28 de enero, a las 10:00 de la noche (Hora de Colombia), en el estadio de León, más conocido como el Nou Camp, por la cuarta jornada de la Liga MX. Será una nueva oportunidad para que James Rodríguez siga brillando, consolidándose y demostrando por qué es el fichaje estrella del 2025.

A qué hora juega HOY James Rodríguez, en León vs. Guadalajara, por la Liga de México

Fecha: martes 28 de enero de 2025.

Hora: 10:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: León (Nou Camp).

Transmisión: Tubi TV / DAZN.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del León, celebra su gol en la Liga MX Getty Images

James Rodríguez y su reencuentro con Javier 'Chicharito' Hernández

El mediocampista colombiano ha vestido las camisetas de Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y Club León, mientras que el delantero mexicano estuvo en Chivas de Guadalajara, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y Los Angeles Galaxy.

De esa manera, ambos coincidieron en el conjunto 'merengue', entre 2014 y 2015. Ahora, cuando el conjunto de las 'esmeraldas' y Chivas se enfrenten este martes 28 de enero, se reencontrarán. Al respecto, habló el cucuteño en entrevista con 'Fox Sports', afirmando que tienen una "bonita relación, desde ese corto tiempo que compartieron en el club español".

"No me gusta incomodar a las personas, mandándole mensajes o preguntándole, así que no lo he buscado, pero ya en la cancha, de seguro hablaremos, compartiremos y se dirán cosas", dijo el mediocampista de la Selección Colombia, de 33 años, que aspira a tener ritmo, de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, que regresan en marzo, con las fechas 13 y 14.