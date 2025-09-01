James Rodríguez no olvida a Zinedine Zidane; hay “orgullo” desde que lo dirigió en Real Madrid

James Rodríguez siempre será vinculado por sus dos etapas en el Real Madrid, llegando a la cúspide del fútbol internacional luego del Mundial de Brasil 2014 y convirtiéndose en una estrella, aunque su salida se dio principalmente al no entrar en los planes del técnico francés Zinedine Zidane.

Frente a esa relación con el entrenador galo, a quien el mediocampista colombiano había señalado que era su ídolo, surgió la pregunta luego de muchos años y en una entrevista en México el '10' cucuteño decidió hablar del tema, recordarlo y señalar que siempre hubo admiración y respeto.



James Rodríguez habló de Zinedine Zidane

En una pequeña charla con 'Sports Illustrated México' el futbolista colombiano, actualmente en el Club León, nombró al francés y otros 2 jugadores como los que siempre tuvo como referencia y que creció viendo hasta convertirse en profesional.

"A mí me encantaba mucho Zidane, Rivaldo también, Andrés Iniesta que jugué en contra él. En Real Madrid fue bueno, un orgullo tener una persona como Zidane que de niño uno lo veía jugar, fue un orgullo grande aprender de él cosas", detalló James Rodríguez sobre su relación con el otrora jugador galo y con quien no contó con su respaldo en su segunda etapa en el cuadro 'merengue'.

"A mí me encantaba mucho Zidane, Rivaldo también, Andrés Iniesta que jugué en contra él. En Real Madrid fue bueno, un orgullo tener una persona como Zidane que de niño uno lo veía jugar, fue un orgullo grande aprender de él cosas"

James Rodríguez llegó al Real Madrid en 2014 tras un brillante Mundial en Brasil. En su primera temporada (2014/15) tuvo un impacto inmediato, disputando 46 partidos y marcando 17 goles, además de brindar 18 asistencias, convirtiéndose en un jugador clave bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad goleadora lo hicieron destacar, sin embargo, a partir de la llegada de Zinedine Zidane en 2016, su protagonismo comenzó a disminuir. En la campaña 2015/16 jugó 32 encuentros con 8 goles y 10 asistencias, mientras que en 2016-17 sus números bajaron a 33 partidos, 11 goles y 12 asistencias. Su última etapa en el club, durante 2019-20, fue mucho más discreta, con apenas 14 partidos, 1 gol y 2 asistencias.

Por otra parte, en la misma entrevista el cucuteño se refirió al impacto que él causa en niños y jóvenes por lo que ha logrado en el mundo del fútbol: "Uno si lo que hace hace bien y te reconocen lo que haces entonces siento que es lindo también, los niños que cuando te ven se ponen felices, me pone feliz a mi. Nada dura para siempre, todo es temporal en los momentos que no son tan buenos intento tener calma, no presionarme mucho.

Y para finalizar James Rodríguez se refirió a su actualidad en el León de México, con el que tiene contrato hasta final de este 2025, y a pesar de los rumores de una salida mencionó estar concentrado en hacer destacar al elenco de Guanajuato.

"México me ha tratado bien desde el primer día y hasta hoy los que están cerca a mi están felices. Espero ser campeón y ayudar al club león a conseguir cosas mucho mas grandes", cerró diciendo el '10' colombiano.