A Dayro Moreno le llegó compañía de 'lujo'; James Rodríguez ya se unió a la Selección Colombia

Con la mira puesta en lo que será la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela, con el pasar de los días cada vez van llegando más y más jugadores a la concentración de la Selección Colombia, que tiene como objetivo principal clasificare a la Copa del Mundo de 2026.

Y es que, con una victoria frente a los bolivianos el próximo jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano, será más que suficiente. Justo por eso, en los días previos al compromiso, todos los convocados por Néstor Lorenzo arriban a la ‘arenosa’ para planificar este duelo.

Teniendo en cuenta que la lista de futbolistas convocados salió el pasado viernes, se estima que, a más tardar el martes, todo el grupo esté completo en Barranquilla.

📸 ¡𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 🇲🇽 𝘆 🇹🇷, 𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗽𝗶, 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝘆 𝗗𝗮𝗼 𝗲𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻! 👊#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Gf2VoP6pL5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 1, 2025

No obstante, por temas de distancias y demás, algunos llegarán más rápido que otro, y justamente, uno de los que siempre son esperados en la concentración de la ‘tricolor’, ya dijo presente en la noche de este domingo.

Se trata de James Rodríguez, quien llega a hacerle compañía a Dayro Moreno, delantero que, tras varios años volvió a ser llamado al combinado nacional, pero que, por su pasado en la Selección Colombia, ya sabe lo que es jugar en Barranquilla, estar en una concentración y, por supuesto, compartir cancha con James, así como lo hizo en la Copa América centenario de 2016.