Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / James Rodríguez volvió a sufrir con León, en México; derrota 2-0 contra Santos Laguna

James Rodríguez volvió a sufrir con León, en México; derrota 2-0 contra Santos Laguna

El colombiano, poco a nada pudo hacer para evitar la derrota de un Club León, que nuevamente se vio mal defensivamente; cada vez están más lejos de las finales.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de oct, 2025
James Rodríguez en duelo con León, por la Liga MX.
James Rodríguez en duelo con León, por la Liga MX.
Foto: Getty Images.

