James Rodríguez volvió a sufrir con León, en México; derrota 2-0 contra Santos Laguna

Este sábado 18 de octubre, el Club León volvió a la acción en la Liga MX frente a un Santos Laguna, también necesitado de triunfo, en su intención de meterse a las fases finales del campeonato mexicano.

Evidentemente, el principal atractivo de este compromiso fue James Rodríguez, quien apareció en el onceno titular del conjunto ‘esmeralda’. No obstante, su presencia no fue suficiente para marcar la diferencia en el terreno de juego.

Y es que, nuevamente de manera consecutiva, el Club León volvió a caer por Liga; ahora, con un 2-0, frente a un Santos Laguna que se iluminó con el doblete de Bruno Amione.

Con pases filtrados, centros desde los costados y su característico tiro de esquina, el cucuteño buscó darle una cara diferente a los de Guanajuato, pero eso de poco o nada sirvió para un equipo que se vio sin peso en ataque y tampoco en defensa.



Es más, a tan solo dos minutos de partido, Santos Laguna ya había anotado el primer gol del compromiso después de que León perdiera una pelota en salida, agarrando totalmente desconcentrada a la defensa. Por suerte, la jugada tuvo que ser invalidada debido a un fuera de logar.

Sumado a eso, es importante recalcar que Rodrigo Funes Mori tuvo más de dos opciones claras para anotar frente al arco, sin embargo, Carlos Acevedo le ganó todos los duelos, manteniendo su arco en cero.

Sin anotar y dando ventajas en defensa; Amione apareció a los treinta minutos de partido con un cabezazo, para sellar el 1-0 parcial de tiro de esquina.

De ahí en adelante, todo fue más complejo para u Club León, que no tuvo reacción, a pesar de los intentos y diferentes búsquedas ofensivas de James Rodríguez.

Ya en el complemento, la situación no cambió demasiado y mucho menos cuando Bruno Amione nuevamente anotó de cabeza el 2-0; ¡un gol calcado!, que dejó en evidencia y al descubierto todos los errores y desconcentraciones defensivas del equipo ‘esmeralda’.

La cámara se quedó con la cara y gestos de importancia, de un James Rodríguez que no pudo hacer mucho por su equipo para evitar la tragedia, que jornada a jornada es presagio de lo que pasará en las finales.

Y es que, casi que con calculadora e mano, León deberá sumar en los últimos cuatro partidos para aspirar ingresar a los play-off y disputar el título de Liga.

Con este resultado, León ocupa la casilla catorce con doce unidades, a una unidad de entrar en la liguilla play-off.