NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

La Selección Colombia Sub-20 pasó afugias contra Francia; polémica jugada fue hasta el VAR

La Selección Colombia Sub-20 pasó afugias contra Francia; polémica jugada fue hasta el VAR

A minutos de terminar el encuentro frente a los franceses, una jugada polémica en el área de la 'tricolor' fue determinada como penalti. No obstante, el juez central cambió la decisión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Acción de juego en el duelo entre Colombia Sub-20 vs. Francia, por el Mundial.
Acción de juego en el duelo entre Colombia Sub-20 vs. Francia, por el Mundial.
Foto: AFP.

