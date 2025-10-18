La Selección Colombia Sub-20 pasó afugias contra Francia; polémica jugada fue hasta el VAR

Este sábado 18 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentó a Francia, por el duelo correspondiente al encuentro por el tercer y cuarto lugar, en el Mundial de la categoría.

No obstante, con el marcador a su favor, la 'tricolor' pasó incómodo momento sobre el final, cuando Lucas Michal cayó dentro del área; hecho que el juez central no dejó pasar por alto y decretó como pena máxima.

Evidentemente, en la 'tricolor' hubo desconcierto y hasta reclamos, que llevaron al árbitro a revisar la jugada en el VAR; allí, él determinó que el francés se había tirado y no era acción de tiro penalti.

Al final, Colombia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20, después de ganar por 1-0.