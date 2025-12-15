"Tolima se 'cargó' a Bucaramanga y Santa Fe; no lo descarten contra Junior y menos de local"

Deportes Tolima afronta este martes 16 de diciembre uno de los partidos más importantes de su historia reciente, cuando reciba a Junior en el juego de vuelta de la final de la Liga BetPlay II-2025. Tras perder 3-0 en la ida, el conjunto 'pijao' buscará hacerse fuerte en casa para intentar revertir la serie y pelear por un nuevo título del fútbol colombiano. En la antesala del compromiso, Rodrigo Marangoni, exfutbolista del Tolima, analizó el presente del equipo y el desafío que tiene por delante en charla con Gol Caracol.

Marangoni destacó la madurez y el recorrido que ha mostrado el conjunto tolimense a lo largo del campeonato, factores que considera claves para llegar con opciones al duelo definitivo. “Lo veo bien porque es un equipo maduro, que sabe jugar finales y aparte sabe jugar hasta llegar a la final, que es lo más difícil. Yo creo que se cargó a varios equipos. Bucaramanga era candidato y lo sacó del camino. Santa Fe era el último campeón y lo sacó del camino. Tiene chances, no hay que descartarlo y más definiendo de local”, señaló el exjugador, subrayando el mérito del Tolima en una fase decisiva exigente.

Rodrigo Marangoni, exjugador del Tolima. COLPRENSA.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, Marangoni resaltó la estabilidad institucional del club, un aspecto que, a su juicio, se refleja en los resultados deportivos. “La verdad que es un club que está muy bien manejado. Don Gabriel Camargo falleció y siguió el legado el hijo y la verdad que tiene un muy buen asesoramiento porque lo está haciendo muy bien y eso que es una plaza que no tiene ventaja deportiva porque es una ciudad que está en el llano no hace frío, tampoco hace calor, entonces la verdad que es doble mérito”, afirmó. Para el exmediocampista, competir al más alto nivel sin apoyarse en factores climáticos o de altura realza el valor del proyecto pijao.

En su análisis, Marangoni también se refirió a la evolución del trabajo de los entrenadores en el fútbol actual y cómo eso incide en este tipo de definiciones. “Hoy por hoy los técnicos jóvenes trabajan bien, tienen mucha tecnología, son muy estudiosos. Igual en el fútbol todos tienen su ‘librito’ y todo puede ser bueno y todo puede ser malo. El que vos menos pensás que trabaja puede ser un gran técnico porque puede saber mucho de cambio, de planteo táctico y otro que está con la pizarrita, con la computadora, que te hace dibujitos, que te cambian los colores. Eso también todo vale en el fútbol. El que la sabe aprovechar es el que saca los resultados”, explicó.