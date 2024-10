James Rodríguez y el anuncio que no esperaba del Rayo Vallecano; el aviso se filtró

James Rodríguez , capitán del combinado ‘cafetero’ y uno de los mejores jugadores del plantel tricolor, vive otro presente en su club: el Rayo Vallecano de Madrid, donde no ha podido brillar.

Con la Selección Colombia, el mediocampista de 33 años de edad se lució robando balones, haciendo jugadas de lujo y hasta poniéndole una asistencia inmejorable a Luis Díaz para el segundo gol del partido frente al elenco austral.

De hecho, salió en medio de aplausos cuando fue sustituido, instante en el que el estadio Metropolitano de Barranquilla se rindió a sus pies por la demostración de talento que desplegó en la cancha.

No obstante, este gran momento al parecer no es suficiente para actuar en el onceno principal del Rayo Vallecano , donde habitualmente es suplente, a pesar de que la prensa y decenas de fanáticos, especialmente colombianos, no paran de pedirle al director técnico que lo incluya en la nómina titular.

En este sentido, se filtró la decisión que habría para él en su regreso a la península ibérica y que seguramente no será de su agrado si se tiene en cuenta que va en contra de su interés por tener más minutos de juego.

Filtran anuncio que haría el Rayo Vallecano a James Rodríguez

El diario Marca de España le dedicó un artículo al creativo colombiano para ponerse de su parte en su lucha por ser titular en el elenco de la franja cruzada.

Bajo el título “James ya no sabe qué más hacer”, el medio anticipó que el destacado papel de Rodríguez en la Selección no servirá para que abandone la condición de emergente.

“El colombiano, a pesar de haber salido figura en el parón, muy probablemente vuelva a ser suplente”, ventiló el diario.

Y aunque el entrenador del club ha dicho que el cucuteño aún está en proceso de adaptación debido a que no hizo pretemporada, el volante sigue esperando en silencio el momento de consolidarse en la escuadra de Vallecas, ya que no ha elevado voces de protesta por esta situación.

Sin embargo, el periódico añadió en su análisis que el Rayo tiene muchos talentos para ocupar la zona de volantes y que la filosofía de la institución no permite que haya estrellas en la plantilla que puedan exigir su presencia desde el inicio.

“En su Selección juegan para él, bien. mientras que en el Rayo la idea está en que nadie está por encima de nadie y todos deben cumplir con su labor”, apuntó el texto.

En consecuencia, a James no le resta más que seguir esperando su turno en el banco de sustitutos antes de volver a ser llamado por la Selección Colombia, que nuevamente tendrá acción en Eliminatorias el 15 y 19 de noviembre, contra Uruguay y Ecuador, respectivamente.

Entre tanto, el Rayo se alista para visitar al Mallorca el domingo 20 de octubre a las 7 de la mañana, hora colombiana, en cumplimiento de la décima fecha de la Liga de España.