Göztepe vs. Fenerbahçe, EN VIVO: hora y dónde ver a Jhon Durán en la Superliga de Turquía

El Fenerbahçe comenzará la temporada 2025-2026 de la Trendyol Super League con un partido fuera de casa contra el Göztepe en la segunda jornada. El partido, que se jugará en el estadio Gürsel Aksel el sábado 16 de agosto, comenzará a las 2:30 p.m. (hora Colombia).

El partido será arbitrado por Yasin Kol, asistido por Ceyhun Sesigüzel y Mehmet Kısal. El cuarto árbitro será Alper Akarsu.

El conjunto amarillo y azul disputó su primer partido oficial de la temporada 2025-2026 en la tercera ronda clasificatoria de la Champions League. Tras perder 2-1 a domicilio contra el Feyenoord neerlandés en la ida, Fenerbahçe ganó la vuelta en casa con un decisivo 5-2, asegurándose un puesto en los playoffs.

El partido entre el Fenerbahçe y el Alanyaspor, que debía disputarse de local en la primera semana de la Superliga, se pospuso debido al partido contra el Feyenoord.

El segundo grande de Turquía, en la primera mitad de la temporada pasada empató 2-2 con el Göztepe en Izmir y posteriormente ganó el partido disputado en casa por 3-2 en la segunda mitad del torneo.



Los preparativos para el partido contra Göztepe

El Fenerbahçe ha completado sus preparativos para el partido de la segunda semana de la Trendyol Super League, que se jugará fuera contra el Göztepe el sábado por la noche.

El entrenamiento, celebrado en las instalaciones de Can Bartu del Fenerbahçe bajo la dirección del entrenador, José Mourinho, comenzó con trabajo de core en el gimnasio. A continuación, nuestros jugadores salieron al campo para realizar ejercicios de calentamiento y velocidad, y luego se dividieron en dos grupos para practicar ejercicios de manejo de balón y pases de 5 contra 2. El entrenamiento concluyó con ejercicios tácticos e individuales.

Tras finalizar los preparativos para el partido contra Göztepe en esta sesión de entrenamiento, Jhon Durán y compañía volarán a Izmir por la tarde.

Jhon Durán, jugador colombiano del Fenerbahçe. Fenerbahçe.

Hora y dónde ver Goztepe vs. Fenerbahçe, por Superliga de Turquía

Fecha: sábado 16 de agosto.

Hora: 1:30 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney Plus.