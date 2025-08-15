Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Göztepe vs. Fenerbahçe, EN VIVO: hora y dónde ver a Jhon Durán en la Superliga de Turquía

Göztepe vs. Fenerbahçe, EN VIVO: hora y dónde ver a Jhon Durán en la Superliga de Turquía

Este sábado 16 de agosto, Fenerbahçe debutará en la Superliga de Turquía 2025-26, visitando al Göztepe. Primera posibilidad de estreno para el colombiano Jhon Durán en el rentado local.

Jhon Durán, jugador colombiano del Fenerbahçe.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 15, 2025 12:09 p. m.