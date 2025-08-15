DT del Cúcuta se fue y reportera dolida lanzó regaño en público: “Jugador limitado; terrible”

Bernardo Redín dejó al Cúcuta Deportivo en plena conferencia con los medios de comunicación, comparecencia en la que compartió su decisión, se levantó y abandonó el recinto.

“No voy a hablar del partido. Gracias a los directivos, a la hinchada. Hasta aquí llegó nuestro proceso. Entonces, que continúen la rueda de prensa los muchachos”, manifestó antes de marcharse.

En consecuencia, debieron seguir atendiendo a los periodistas los jugadores que estaban acompañando a Redín: y el volante Lucas Ríos y el delantero Kevin Quejada.

Por ello, Ríos tomó la palabra en inicio para reconocer culpas por la situación: “Siento que le fallé al ‘profe’, duele que se vaya así porque no se lo merece”.

A su vez, Quejada añadió sobre el compromiso en el que los rojinegros iban ganando 2-0 y se dejaron igualar con anotaciones recibidas en los minutos 81 y 85: “Por irresponsabilidades, desconcentraciones y mala toma de decisiones dejamos escapar 3 puntos que eran vitales”.

A este resultado, que hace parte de una seguidilla de 5 presentaciones sin triunfo, se sumó la reciente eliminación de Copa Colombia frente a Atlético Nacional con derrotas 1-0 en la ida y 0-3 en la vuelta.

Esto dio pie a que una reportera se despachara ante los jugadores en la sala de prensa, pese a que el equipo nortesantandereano es segundo en el torneo de segunda división.



Periodista regañó a jugadores del Cúcuta tras renuncia de Redín

Toda la situación quedó registrada en video, pues ocurrió delante de los diferentes medios de comunicación, y en ella se ve a una reportera identificada como Cecilia Gamboa, que se hace llamar ‘Chechi’, mostrando su dolor y lanzando su reprimenda a Lucas Ríos y Kevin Quejada, aunque sin hacer preguntas.

“Uno siempre los escucha a ustedes diciendo que están trabajando para conseguir resultados, pero si querían verdaderamente respaldar al técnico era en el terreno de juego, con resultados, goles, fútbol, cosa que nunca pasó. Por eso duele que el ‘profe’ se tenga que ir, porque si ustedes son claros desde un comienzo, no estaríamos viendo lo de hoy”, dijo en principio.

Y agregó, en rol de hincha: “Yo quiero el compromiso de ustedes con las personas que los contrataron y con esta afición, que nuca ha dejado de apoyar”.

Por último, subió el tono: “Lo que hemos visto frente a Nacional en casa y contra el equipo Bogotá fue un desaguisado, terrible, fatal, porque usted puede ser un jugador limitado, pero si tiene ganas, jerarquía, categoría, eso lo ve la gente, y no lo hemos visto en los últimos partidos”.

Luego de la intervención, Ríos reclamó: “¿Y la pregunta?”, mientras que Quejada reiteró: “Los que damos la cara en el terreno de juego somos nosotros, Lucas dijo que le fallamos al ‘profe’ y ahora debemos revertir esta situación sin hablar tanto y comenzar a hacer más”.

Ahora, el Cúcuta será dirigido por Jorge Peralta, que tendrá su primer partido el domingo 17 de agosto de local contra Boca Juniors de Cali por la sexta jornada de la B.

En video, el regaño de la periodista (minuto 3:20):