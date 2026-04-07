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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y las buenas noticias desde Estados Unidos; "regreso, con sesión supervisada"

James Rodríguez y las buenas noticias desde Estados Unidos; "regreso, con sesión supervisada"

El '10' y capitán de la Selección Colombia volvió a los entrenamientos con el Minnesota United, tras los quebrantos de salud que tuvo luego del partido contra Francia. Novedades sobre James.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS
Getty Images

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