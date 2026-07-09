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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina jugó poco en el Mundial 2026, pero su prestigio en Europa sigue: le salió pretendiente

Yerry Mina jugó poco en el Mundial 2026, pero su prestigio en Europa sigue: le salió pretendiente

Después de dos años en Cagliari, donde se ganó un lugar, siendo uno de los capitanes, el defensa colombiano, Yerry Mina, podría emprender vuelo hacia otro club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Yerry Mina, defensa central de la Selección Colombia y Cagliari, en el Mundial 2026
Yerry Mina, defensa central de la Selección Colombia y Cagliari, en el Mundial 2026
Getty Images

Haber jugado en clubes de renombre como Barcelona, Everton y Fiorentina, participar en dos Mundiales (Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026), disputar cuatro Copas América y ser habitual en la Selección Colombia, no es para cualquiera. Por eso, cada vez que se abre el mercado de pases, ofertas no le faltan a Yerry Mina.

En la pasada temporada, jugó 2.243 minutos con Cagliari, repartidos en 27 partidos, entre la Serie A y la Copa de Italia. Allí, marcó dos goles, fue amonestado en tres ocasiones y vio la roja en una oportunidad. Además, portó la cinta de capitán en más de una vez, demostrando la importancia y jeraraquía que tiene dentro del equipo.

Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.
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Así las cosas, y a pesar de que en la reciente cita orbital solo sumó un minuto en cancha, en la derrota 4-3 contra Suiza, por penaltis, Yerry Mina es pretendido por un grande de Turquía, el cual, incluso, tuvo en sus filas recientemente a otro colombiano. Se trata de Fenerbahce, que contó con Jhon Jáder Durán hace un corto tiempo.

El portal deportivo turco, 'Fanatik', publicó que "Fenerbahce, que se prepara para la Superliga con el objetivo de ganar el campeonato, continúa sus esfuerzos en el mercado de fichajes a toda velocidad. El conjunto auriazul busca reforzar especialmente su defensa central y ha puesto su mirada en la Liga de Italia".

Yerry Mina festejando anotación con Cagliari, en duelo por Serie A.
Yerry Mina festejando anotación con Cagliari, en duelo por Serie A.
Foto: Getty Images.

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"Yerry Mina es el nombre apuntado y los contactos continúan de buena manera", añadieron en el medio. Eso sí, no hay nada oficial y, por ahora, el defensa central colombiano continúa vinculado a Cagliari, con quien tiene contrato hasta junio de 2028. Recordemos que llegó en febrero de 2024 su renovación se dio en mayo de 2025.

Lo cierto es que de concretarse el traspaso, sería la primera experiencia del nacido en Guachené, de 31 años, en el fútbol turco. Su carrera como profesional empezó en Deportivo Pasto, continuó en Independiente Santa Fe y dio el salto a Palmeiras. Posteriormente, fichó con Barcelona, pasó por Everton y luego la Fiorentina.

Yerry Mina festejando anotación con Cagliari, en duelo por Serie A.
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