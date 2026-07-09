"Gustavo Puerta es muy competitivo y ambicioso; pero nadie se planteó un Mundial como el que hizo"

El Mundial de 2026 terminó por consolidar a Gustavo Puerta como una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia. El mediocampista fue una de las piezas más regulares del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y su rendimiento llamó la atención de aficionados, analistas y entrenadores que lo conocen de cerca. Uno de ellos es Rubén Sellés, quien dirigió al colombiano durante su paso por el Hull City y que recientemente fue entrenador del Real Zaragoza.

Sellés, que recientemente enfrentó a Puerta cuando el colombiano ya defendía los colores del Racing de Santander, habló sobre la evolución del volante en una entrevista concedida al programa 'Tiro al Arco', de España. El entrenador destacó que siempre vio condiciones especiales en el futbolista, aunque reconoce que el nivel mostrado en la Copa del Mundo sorprendió incluso a quienes mejor lo conocían.

"Cuando llegamos a dirigir al Hull City teníamos claro que Puerta podía ser un jugador diferencial. El equipo contaba con varios mediocentros, pero pensábamos que él podía darnos un salto de calidad. Por sus cualidades y porque venía de ser campeón con el Bayer Leverkusen, siempre creímos que sería un futbolista importante para nosotros. Desde el primer día nos demostró que tenía la capacidad para serlo y terminó jugando prácticamente todos los partidos con el equipo", aseguró.

El técnico español también explicó que una de las mayores virtudes del colombiano está en su personalidad competitiva y en la influencia que ejerce dentro del terreno de juego.



"Lo primero que tiene es que es un buen tipo; se deja querer, pero también manda a los que tiene al lado. Tiene un estilo de juego agresivo y, con o sin balón, siempre quiere ganar y competir. Ese es el espíritu que se necesita dentro de un vestuario. Es un jugador con muchos registros, puede desempeñarse en diversas posiciones, tiene llegada, marca goles, maneja los tiempos del partido y tiene una enorme incidencia dentro del campo".

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Además, Sellés destacó el liderazgo que ha desarrollado Puerta con el paso de los meses.

"Gustavo es un jugador que influye mucho en el juego y también en sus compañeros, porque no para de comunicarse durante todo el partido. Tiene la habilidad de jugar por dentro, sabe dónde están los espacios, maneja bien el balón y tiene una gran capacidad de organización. Quizá en Inglaterra no podía comunicarse tanto por el idioma y por eso ahora lo hace mejor en España. Esa comunicación es la que le ha permitido dar el salto de calidad que ha mostrado este año".

Gustavo Puerta, anotó su primer gol con el Hull City. X: @HullCity

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Sobre el crecimiento del volante, el entrenador explicó que su fortaleza física y la experiencia adquirida en Europa le permitieron llegar en plenitud al Mundial.

"El hecho de poder disputar tantos partidos se debe a que tiene un gran físico, es muy competitivo y cuenta con una excelente base. Ya estaba acostumbrado al ritmo de competir cada tres o cuatro días y todavía tiene mucho margen de mejora", comentó.

Sin embargo, la confesión más llamativa llegó al hablar de la actuación del 'cafetero' con la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

"Xabi Alonso, al comienzo del Mundial, dijo que era uno de los jugadores a seguir. Mucha gente se ha sorprendido porque viene de un equipo de segunda división. Me alegra por él y, sinceramente, no pensaba que podía convertirse en la revelación de la Copa del Mundo".

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Finalmente, Sellés dejó entrever que el futuro del mediocampista podría estar lejos del Racing de Santander, ya que considera que el interés de varios clubes crecerá después del torneo.

"Antes del Mundial ya había mucho interés por él. Es un gran jugador y seguramente dará el salto al lugar que sea mejor para todas las partes. Su rendimiento no ha pasado desapercibido. El año pasado ya había varios equipos interesados y ahora, después del Mundial, seguramente serán muchos más", concluyó.