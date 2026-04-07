Luis Díaz, tras gol contra Real Madrid; "Era lo que queríamos, la mejor versión del Bayern Múnich"

El colombiano Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, destacó la importancia de la victoria en el estadio Santiago Bernabéu pero lamentó no haber marcado alguna de las ocasiones que tuvo el equipo y sentenciar la eliminatoria.

"Hemos conseguido un buen resultado. Era lo que queríamos pero nos vamos con esa decepción de que podíamos haber marcado algún gol más. Al menos uno", dijo el colombiano del Bayern que abrió el marcador.

"Tuvimos muchas oportunidades para concretar. Hay que mirar lo que hicimos mal y corregir para el próximo partido", añadió Luis Díaz. "Hemos intentado que se viera la mejor versión del Bayern. Todos los partidos propone cosas distintas. Hay que tener esa convicción de gran equipo".

El colombiano destacó la dificultado del partido porque "El Real Madrid aquí es muy fuerte e hizo un buen partido, una buena primera parte", indicó. "Los dos tuvimos ocasiones pero en el segundo tiempo controlamos más", recordó.



Luis Díaz, con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

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Insistió Luis Díaz en que faltó acierto. "Si concretamos alguna podíamos haber logrado una ventaja más cómoda. Ahora hay que estar listo para la vuelta".

El volante colombiano Luis Fernando Díaz fue una de las figuras más destacadas en la victoria del Bayern Múnich ante el Real Madrid (2-1) al contribuir con un tanto.

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El guajiro abrió el marcador (41') con un disparo a quemarropa tras deshacerse de la marca para recibir un balón filtrado de Serge Gnabry.

El colombiano llegó a cinco dianas y tres asistencias en nueve partidos de la Champions, y un total de 23 tantos y 18 servicios en 40 partidos disputados en lo que va de la temporada.

Lucho repitió como titular y completó 93 minutos en el terreno de juego en el feudo merengue.

"Creo que hemos conseguido el resultado que queríamos pero nos vamos con ese sinsabor que podíamos haber marcado al menos uno más. Tuvimos oportunidades para concretar", dijo Luis Díaz a los medios españoles tras el encuentro.

Luis Díaz en el Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League AFP

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No obstante, el colombiano destacó que su equipo se esfuerza por "que se vea el mejor Bayern; cada partido propone cosas distintas".

"Hay que tener esa convicción de que tenemos un gran equipo para conseguir los objetivos", concluyó.

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Por su parte, el entrenador Vincent Kompany afirmó que el 2-1 "es un buen resultado" y que espera que "en casa, con nuestra gente, podamos hacer un buen partido (en la vuelta) y pasar de ronda".

Por el cuadro blanco fueron titulares el brasileño Vinícius Jr. y el uruguayo Federico Valverde, mientras el central brasileño Éder Militao ingresó de cambio en la segunda mitad.