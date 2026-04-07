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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, tras gol contra Real Madrid; "Era lo que queríamos, la mejor versión del Bayern Múnich"

Luis Díaz, tras gol contra Real Madrid; "Era lo que queríamos, la mejor versión del Bayern Múnich"

El atacante colombiano Luis Díaz anotó un tanto en el triunfo 1-2 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en el Santiago Bernabéu.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Getty Images

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