Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores; David Ospina, uno de ellos

Atlético Nacional está decidido a dar un timonazo a su situación. Después de lo ocurrido en el primer semestre, donde dijo adiós a la Copa Sudamericana, tras perder con Millonarios, y quedar subcampeón de la Liga BetPlay I-2026, al caer con Junior de Barranquilla, la institución 'verdolaga' ha tomado decisiones.

La primera medida que se hizo oficial fue la salida de Diego Arias y el arribo de Lucas González como su director técnico. Sin embargo, no fue lo único y, ahora, a través de un comunicado, dieron a conocer la partida de cinco jugadores, donde resalta el nombre de David Ospina, más allá de que ya se había despedido.

"Atlético Nacional continúa su preparación de cara a los desafíos deportivos del segundo semestre. Luego de completar ocho sesiones de entrenamiento en la sede deportiva, el plantel profesional trabaja intensamente. Como parte de este proceso, ha definido movimientos en la conformación de su plantilla", publicó.

David Ospina, Juan Francisco Bauza, Dairon Aprilla, quien continuará su carrera en Bolívar (Bolivia), Robinson García, que jugará en condición de préstamo en Real Cundinamarca, y Fabio Martínez, quien irá a préstamo con opción de compra al Atlético San Luis de México, son los futbolistas que se despiden del club.



"Cada jornada de trabajo hace parte de una planificación integral, la cual busca consolidar una identidad de juego y seguir fortaleciendo la competitividad del equipo. Como parte de este proceso de conformación de la plantilla, se tomó la decisión con los hombres anteriormente nombrados", añadió la institución.

David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, en el partido contra Bahía, por Copa Libertadores AFP

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Eso sí, no dudaron en agradecer por lo hecho en el día a día. "Defendieron el escudo verde con compromiso, entrega y un respeto que enaltece la historia de Atlético Nacional. Lo que construyeron aquí permanecerá en la memoria del club, sus compañeros y una hinchada que jamás olvida a quienes la representaron con orgullo. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", sentenció el cuadro antioqueño.

Recordemos que el debut del 'verdolaga', en la Liga BetPlay II-2026, está programado para el sábado 25 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio La Independencia, de Tunja, contra Boyacá Chicó.

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Comunicado oficial de Atlético Nacional sobre la salida de jugadores