James Rodríguez y León; revelan el verdadero obstáculo para seguir juntos en 2026

James Rodríguez llegó al Club León con la ilusión de escribir páginas doradas, pero no ha resultado así. En el primer semestre, quedó eliminado en cuartos de final, tras perder contra Cruz Azul. Sin embargo, eso no fue lo peor que el volante vivió, ya que uno de los motivos por los que había fichado con la 'fiera' era para disputar el Mundial de Clubes, lo cual nunca pasó.

Debido a la reglamentación de FIFA, no se permite la multipropiedad y como León y Pachuca pertenecían al mismo dueño, el equipo 'esmeralda' quedó descalificado. Pasada esa página, el cucuteño se enfocó en la Liga MX, donde no la pasa bien. Y es que está en el puesto 15, con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y siete derrotas, y una diferencia de -12.

En cuanto a los números de James Rodríguez con la camiseta del Club León de México, registra 30 encuentros disputados, en los que ha inflado las redes en cinco ocasiones y brindado un total de ocho asistencias. De igual manera, ha recibido tres amarillas y fue expulsado en una oportunidad. No obstante, los caminos podrían separarse, según dicen desde México.

James Rodríguez, volante colombiano del Club León, en medio de una sesión de entrenamiento AFP

El medio 'Récord' informó que "el Club León tenía el propósito de fichar a James Rodríguez para fortalecer la plantilla en los torneos internacionales, pero al no tener cerca ninguno más, la directiva 'esmeralda' ha decidido prescindir de él una vez que termine su contrato, en diciembre de 2025". Razón por la que sería cuestión de tiempo para que su salida se haga oficial.



Ahora, en la misma publicación del portal mexicano añaden que "James Rodríguez estará sin duda en el Mundial 2026 con la Selección Colombia". Recordemos que la 'tricolor' volverá a una cita orbital, después de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022. El cupo a Estados Unidos, México y Canadá, lo aseguró, tras finalizar tercera en las Eliminatorias Sudamericanas.