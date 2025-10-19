León, "en caída libre" en la Liga MX y todos le pegan duro a James Rodríguez

La fecha 13 de la Liga MX no fue la mejor para León de Guanajuato, que en su visita al estadio Corona cayó 2-0 con Santos Laguna, gracias a un doblete de lateral izquierdo. Bruno Amione. Esta derrota deja muy mal parados a los esmeraldas y los medios señalan al colombiano a James Rodríguez y el bajo nivel de sus compañeros.

Santos Laguna hizo valía de su localía y dio golpes certeros en el partido para llevarse los tres puntos. Por su parte, la 'fiera' tuvo varias opciones de gol, en su mayoría generadas por James Rodríguez, pero no fueron efectivos y nunca abrieron la cuenta a su favor.

Los 'laguneros' tuvieron como principal figura al arquero Carlos Acevedo, quien tuvo atajadas importantes y refrendó porque ha sido convocado en varias ocasiones a la selección mexicana. Adicionalmente destacaron colombianos como Kevin Balanta, Kevin Palacios y Cristian Dájome.

Como era de esperarse, este duro golpe para los de Guanajuato tuvo portadas en la prensa. "¡CAYÓ EL LEÓN! Santos le pega 2-0 a James Rodríguez y compañía", fue el reporte que hizo 'Record' en las redes sociales.



Otros portales fueron más allá de la derrota y se enfocaron en el difícil panorama de cara a meterse entre los 10 primeros en la tabla de posiciones. "NUEVA DERROTA DE LEÓN QUE TOCA FONDO. Durísima caída de los Felinos: 0-2 ante Santos Laguna. El equipo de James Rodríguez cae hasta el 14° lugar, con tan solo 12 puntos y lejos de los lugares de clasificación a la Liguilla", remarcó 'Olé de USA'.

Por último, 'Superdeportivo' señaló que los 'esmeraldas' le dieron vida a los 'laguneros'. "El León de Nacho Ambriz y James Rodríguez no levanta y Santos lo toma de escalón para reaccionar en el Apertura 2025...", sentenciaron.

Lo cierto es que solo restan cuatro fechas en el fútbol mexicano y el calendario para León no pinta nada bien. Atlas, Pumas, América y Puebla son los rivales a vencer. Todos están por encima del conjunto de James Rodríguez a excepción de los 'camoteros'.