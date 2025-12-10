Richard Ríos: "Este no es mi límite, sé que puedo dar mucho más y no descansaré hasta conseguirlo"

Magnífica actuación de Richard Ríos con Benfica en la Champions League. El antioqueño lideró con gol y asistencia a las 'águilas' en el importante triunfo 2-0 sobre Nápoles, este miércoles. A raíz de su gran desempeño, el número '20' fue distinguido como el 'MVP', el mejor de la contienda.

El también deportista de la Selección Colombia se mostró contento con la distinción y por su actuación, pero aseguró que aún puede dar mucho más para los 'encarnados'. Luego del compromiso de la sexta jornada de la fase de liguilla, Ríos Montoya habló con la prensa.

"El equipo llegó al partido con la mentalidad de saber que necesitábamos los tres puntos, o lo más probable, era que nos eliminaran (de la Champions League). Salimos al campo buscando la victoria desde el primer minuto. Es cierto que no marcamos en nuestras primeras ocasiones, pero conseguimos ganar", afirmó el exPalmeiras en charla con 'Sport TV' y que replicaron en el diario 'A Bola'.

Richard Ríos marcó gol y dio asistencia en triunfo del Benfica contra Nápoles en la Champions League. AFP

A renglón seguido, Richard Ríos se refirió a los decisivos compromisos que tendrá Benfica en pro de seguir en el máximo torneo de clubes de Europa; una tarea que no será nada fácil, pero lucharán hasta el final. Los dirigidos por José Mourinho suman seis puntos en seis compromisos.



"Queremos seguir en esta competición, ahora tenemos dos finales y tenemos que afrontarlas de la misma manera. Sabemos que estos partidos de Champions League se basan en detalles, tenemos que saber jugarlos y cometer los mínimos errores posibles", agregó.

Publicidad

Y sobre los goles que falló el Benfica que le pudieron dar un poco más de tranquilidad afirmó que "es más fácil ganar cuando el equipo entra con una mentalidad fuerte. No conseguimos el gol en las dos primeras oportunidades, pero luego llegó. En el fútbol, no hay que preocuparse demasiado porque la siguiente jugada siempre es la más importante".

Por último, el futbolista de 25 años habló de cómo ha sido su proceso en el rojo de Lisboa, dejando claro que puede dar y que no descansará hasta lograrlo.

Publicidad

"Sigo creciendo con mis compañeros, el equipo que siempre me acompaña, pero aún tengo mucho que aportar. Sé lo que puedo dar, a dónde puedo llegar; este no es mi límite. Sé que puedo dar mucho más y no descansaré hasta conseguirlo. Pero estoy contento de ayudar al equipo, eso es lo más importante. En el último partido - empate contra el Sporting en Liga - dije que prefería los tres puntos al premio individual; ahora que han llegado el premio individual y los tres puntos, estoy contento", concluyó.



Reviva el gol de Richard Ríos en Benfica vs. Nápoles por la Champions:

GRITO COLOMBIANO: Richard Ríos marcó el 1-0 de Benfica ante Napoli.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OW6BQm5f1D — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025

Así fue la asistencia de Richard Ríos con Benfica: