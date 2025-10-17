El Bayern Múnich le pone la vara alta a Luis Díaz por cuenta de James Rodríguez

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz vive uno de los momentos más destacados de su carrera. El colombiano, que arribó al club bávaro a comienzos de la temporada procedente del Liverpool, no tardó en adaptarse al ritmo y las exigencias de la Bundesliga. Su fichaje, valorado en cerca de 70 millones de euros, ha sido respaldado por rendimientos que lo posicionan como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel dirigido por Vincent Kompany.

Con apenas unos meses en Alemania, Díaz se ha convertido en pieza clave dentro del esquema ofensivo del Bayern. Su velocidad, capacidad para encarar y efectividad en el último tercio del campo lo han hecho destacar en cada presentación.

Luis Díaz, con la vara alta por culpa de James Rodríguez

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, tras su partido contra Werder Bremen, por la Bundesliga AFP

En su primer ‘Der Klassiker’, el duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, 'Lucho' tendrá la oportunidad de igualar o superar lo hecho por James Rodríguez, quien brilló en este tipo de encuentros durante su paso por el club bávaro entre 2017 y 2019.



A través de sus redes sociales, el Bayern recordó una de las mejores actuaciones del cucuteño con la camiseta del equipo alemán:

“𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐞 𝐝í𝐚 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐞𝐜𝐢ó 𝐞𝐧 '𝐌𝐨𝐝𝐨 𝐁𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚' ❤️‍🔥🇨🇴 En un 'Der Klassiker' del 2018, este man se despachó un gol y dos asistencias... ¿Te acordabas? 🤩”.

Durante su estancia en Múnich, James disputó 67 partidos oficiales, en los que registró 15 goles y 20 asistencias, dejando una huella importante en el gigante alemán.

¿Te acordabas? 🤩 pic.twitter.com/QcYvQagoxy — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 17, 2025

Números de Luis Díaz

Desde su arribo al Bayern, Luis Díaz ha respondido con creces a la confianza del cuerpo técnico. En la actual campaña ha disputado 10 partidos en todas las competiciones, con seis goles y cuatro asistencias, cifras que lo consolidan como una de las principales cartas ofensivas del conjunto bávaro y uno de los jugadores más queridos por la afición.



¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

Tras el receso por la fecha FIFA, el Bayern Múnich volverá a la acción este sábado 18 de octubre, cuando se enfrente al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán. El encuentro, que se disputará en el Allianz Arena, está programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana) y promete ser una verdadera prueba de fuego para los dirigidos por Vincent Kompany.