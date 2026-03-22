James Rodríguez y un mágico pase en partido del Minnesota United; la defensa fue sorprendida

Minnesota United empató 0-0 con Seattle Sounders, este domingo, en partido de la MLS en el que estuvo el colombiano James Rodríguez, quien tuvo su estreno ante los hinchas de su nuevo equipo.

Al minuto 75, el técnico de los 'Loons' mandó al mediocampista cucuteño a la cancha y con eso se vio mejoría en la ofensiva, y hasta el '10' casi se reporta con una asistencia.

En la primera pelota que tocó apenas ingresó al partido, James Rodríguez puso un pase magistral entre líneas que dejó sorprendidos a los defensas del Seattle Sounders. Sin embargo, su compañero Anthony Markanich quedó mano a mano con el arquero rival y definió por arriba.

Así fue el pase de James Rodríguez en Minnesota United vs Seattle Sounders, por MLS:



Primera que toca James🇨🇴, primera pincelada🖌️ de James👌: pic.twitter.com/myBEEDmtvo — MLS Español (@MLSes) March 22, 2026