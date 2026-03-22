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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y un mágico pase en partido del Minnesota United; la defensa fue sorprendida

James Rodríguez y un mágico pase en partido del Minnesota United; la defensa fue sorprendida

El '10' colombiano James Rodríguez dejó mano a mano a uno de sus compañeros en el Minnesota United, con un brillante pase entre líneas, en la primera pelota que tocó al entrar este domingo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez con el Minnesota United
Getty Images

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