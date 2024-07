James Rodríguez y un tema clave para que Betis vaya por su fichaje: ¿se dará?

Con su buen fútbol, asistencias y gol, James Rodríguez lideró a la Selección Colombia en la Copa América que acaba de culminar, en Estados Unidos. El '10' y capitán de la 'tricolor' por esas cualidades dentro del campo de juego fue elegido como el mejor jugador del torneo y ello ha llevado que muchos clubes le sigan la pista y uno de ellos proviene desde España, país que conoce muy bien el volante cucuteño.

En la prensa 'ibérica' han relacionado a Rodríguez Rubio con Atlético de Madrid, Real Sociedad y el Betis, este último ve "con buenos ojos" el posible arribo del 'crack' de 33 años.

¿Qué dicen desde el Betis para lograr el posible fichaje de James Rodríguez?

Así las cosas, en el medio 'Qué Deportes', que está al tanto de toda la actualidad del conjunto con sede en la ciudad de Sevilla, están muy interesados en hacerse con los servicios deportivos de James, eso sí, esperarían hasta el último día de mercado de fichajes.

James Rodríguez. CHARLY TRIBALLEAU/AFP

¿Por qué? La respuesta es sencilla y todo porque el Real Betis ve actualmente la operación como inviable, debido a que primero tendrá que darle salida a alguna de sus figuras para tener algo de cartera para abordar el posible fichaje del talentoso volante de nuestro país.

Entre las opciones que manejan aparecen los nombres de William Carvalho, Fekir o Borja Iglesias, aunque, aclara el tabloide citado anteriormente "no hay demasiados equipos dispuestos a desembolsar grandes cantidades" por estos futbolistas, y por ello, la escuadra dirigida por el chileno Manuel Pellegrini esperará hasta lo último para intentar fichar al capitán de la Selección Colombia.

Pero el Betis, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid ha sondeado el nombre de James Rodríguez, el exReal Madrid ha sido vinculado en la prensa de España con el Valencia y el Celta de Vigo.

Y es que recordemos que el cucuteño no ha tenido los minutos esperados en el Sao Paulo, escuadra en la que milita en la actualidad, y por ello y otros factores, su continuidad es incierta pese a los esfuerzos que promete la junta directiva.

Precisamente, hace unos días, el timonel del 'tricolor carioca', el argentino Luis Zubeldía entregó unas declaracionesque llamaron la atención. "Vamos a hablar de los que están, imagínense que estoy con el árbitro, mamita querida. Siguiente pregunta", dijo en primera instancia luego del compromiso contra Atlético Mineiro; después agregó: "Discúlpame, creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento porque primero es jugador de Sao Paulo, segundo, no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona, y Colombia está haciendo un gran campeonato y me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol, así que gane el mejor".