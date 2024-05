Jeison Medina está 'volando' en Aucas: "Estoy haciendo muchos goles en una liga competitiva"

En la sorprendente liga ecuatoriana el líder del campeonato es Aucas, que tiene en sus filas a un goleador colombiano que es Jeison Medina, quien está siendo fundamental en el elenco de Quito, a punta de anotaciones y buenas actuaciones.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el delantero antioqueño para la sección de 'Embajador de la semana', quien contó de su buen presente en el exterior, del sueño que tiene de jugar en un equipo del fútbol colombiano y mucho más.

¿Cómo se siente con su presente en Aucas?

“Bien, muy contento acá en Ecuador, en Quito, con la gente, la verdad que me han tratado muy bien desde todos los aspectos. Muy bien, estamos contentos con mi familia. En lo individual desde el año pasado me ha ido muy bien. Este año, por fortuna, estamos de líderes, peleando. En lo personal, haciendo muchos goles y, como te dije, contento con el presente del equipo y ahorita ya nos vienen cuatro finales que definen la etapa y esperemos que la podamos ganar y podernos asegurar en la final de fin de año y el torneo internacional en fase de grupos como en la Copa Libertadores”

¿A qué se debe ese buen momento?

“El fútbol ecuatoriano ha crecido de una manera a pasos de gigante, lo vemos con equipos que se compiten de mano a mano como Independiente del Valle, con los equipos de Brasil y todo, entonces el fútbol ecuatoriano ha avanzado mucho y en lo personal yo creo que me he adaptado muy bien a la liga desde que el profe Sachi Escobar, que fue el que me dio la confianza de venir al fútbol ecuatoriano. Yo creo que todos esos pasos que mencionaste ahí, por todos esos lugares, me han dado la experiencia y el crecimiento personal y profesional para ahora vivir este gran momento. Obviamente pues el trabajo que se hace día a día en el entrenamiento, en las tardes, como nosotros llamamos el trabajo invisible, yo creo que todos esos son los frutos de lo que se está viviendo ahora”.

Publicidad

¿Qué nos puede contar de cómo es Aucas?

“Es un club que también viene creciendo de a poco, es un club que el año pasado apenas tuvo su primer campeonato, ya tiene su primera estrella, es un club que adquirió una sede a las afueras de Quito, que tiene tres canchas de primer nivel, restaurante, sus divisiones menores también muy top. Es un club que está en un proceso, entonces yo creo que Aucas y también estamos viviendo ahora y en las últimas temporadas que ha participado en torneos internacionales, ahora el buen momento que está viviendo el Aucas, yo creo que eso hace un conjunto de que le quieren invertir al equipo y bueno, los frutos están en que el equipo está de primeras y se habla de Aucas por todo lado”

Jeison Medina en acción con Aucas - Foto: Aucas Oficial

¿Hasta cuándo tiene contrato y piensa en algún cambio?

“El contrato de Aucas se me termina el 30 de junio. Bueno, el futuro mío más cercano es esperar que se acaben estos cuatro partidos y esperar porque en el contrato está que Aucas tiene una opción de compra y si la ejecutan pues yo encantado de renovar con el club. Ya hay unos pequeños acercamientos, pero bueno, no hemos definido nada y esperando pues que se acabe el campeonato. Bueno, ahorita la verdad no sé, estamos abiertos a todos los mercados, no me cierro a ningún mercado y está dentro de las posibilidades, pero pues ahora no es, no es momento como de decir nada, pero bueno no me niego nunca a regresar a Colombia”.

Publicidad

¿Qué sueño le falta cumplir en el fútbol?

“Bueno, a corto plazo es ganar la etapa con el Aucas y nunca he tenido una preferencia por jugar en algún equipo del exterior. Siempre estoy bienvenido a todas las opciones. También por el buen momento pensar en estar en una Selección Colombia que eso lo sueña cualquier jugador y también me sueño en algún momento jugar en Atlético Nacional, que es el equipo del cual soy hincha”.

¿Si Nacional le pega la llamada es tentador para usted?

“Sí, tentador, como te dije no me cierro a ninguna posibilidad pero ahorita pensando pues en el presente más cercano y ahorita ya en un mes abierto a cualquier posibilidad. Obviamente que sea la mejor para mí para mi futuro y para mi familia”.

¿Qué tan importante es un representante?

“Muy importante, en la parte profesional y más que todo en la parte personal porque un representante como lo es Javier Abad, no solo está en momentos de la firma del contrato que es donde la gran mayoría de la gente ve, sino que ha estado en muchas dificultades con mi familia. Ha estado en dificultades cuando en algunos clubes no me han pagado los salarios de dos, tres, cuatro meses que hemos estado. Él está en todos esos momentos, para aportarme en psicólogos yo siento que más que representante es parte de mi familia y yo creo que también es muy importante trabajar con alguien que uno se sienta con esa afinidad y bueno, hasta ahora lo seguimos haciendo y esperemos pues que sean muchos años”.