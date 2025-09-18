Jhon Arias, ¡atención!; el colombiano recibió noticia de última hora en Wolverhampton

El Wolverhampton Wanderers ha renovado este jueves a su entrenador, Vitor Pereira, por tres temporadas más, pese a ser colista de la Premier League con cuatro derrotas en otros tantos partidos.

El anterior contrato de Pereira finalizaba al término de esta temporada y el Wolves ha decidido dar una muestra de confianza a su técnico después de un inicio de temporada complicado.

Pereira, que llegó del fútbol saudí la temporada pasada, salvó al Wolves sin demasiados apuros, pero ha perdido a dos de sus mejores futbolistas en el pasado mercado de verano, a Rayan Ait-Nouri, vendido al Manchester City, y a Matheus Cunha, traspasado al Manchester United, además de que su goleador, Jorgen Strand Larsen, estuvo cerca de irse al Newcastle United.

"Vitor ha tenido un gran impacto durante sus nueve meses en el Wolves. Ha traído claridad, energía y espíritu de equipo, lo que nos ha dado éxitos", explicó Jeff Shi, presidente del club.

El Wolves es el único equipo de la Premier que tras cuatro partidos aún no ha sumado un punto. Lleva dos goles a favor y nueve en contra, lo que le convierte en el segundo equipo más goleado, solo por detrás del West Ham United.

Este fin de semana se enfrentarán en el Molineux Stadium al recién ascendido Leeds Uniteds, que les saca tres puntos en la tabla.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Arias en Premier League?

Wolverhampton volverá a la acción en el rentado local, este sábado 20 de septiembre, enfrentando al Leeds United; este encuentro está estipulado iniciar a las 9:00 a.m. (hora colombiana).

Jhon Arias con el Wolverhampton - Foto: Wolves

Para este compromiso, se espera que Jhon Arias sume minutos en cancha con Wolves, así como lo ha venido haciendo en los encuentros anteriores, al mando de Vitor Pereira, quien, consciente al tiempo de adaptación al que debe acoplarse el futbolista 'cafetero', de a poco le ha dado ese rodaje necesario para empezar a consolidarse en el conjunto inglés.