Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias, ¡atención!; el colombiano recibió noticia de última hora en Wolverhampton

Jhon Arias, ¡atención!; el colombiano recibió noticia de última hora en Wolverhampton

El futbolista 'cafetero' recibió importante noticia desde las directivas del club inglés, pensando en lo que será esta temporada, en la que Wolves no marcha muy bien en la tabla.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Wolverhampton.
Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Wolverhampton.
X de @Wolves

Publicidad

Publicidad

Publicidad