Falcao García le hizo desplante a Millonarios; lo dejó por fuera de su top 3

Luego de su salida de Millonarios, equipo en el que jugó en el último año, Radamel Falcao García se encuentra sin equipo. Mientras resuelve su futuro, el 'Tigre' aprovecha el tiempo libre para compartirlo con su familia.

De momento, es incierto en qué club continuará su carrera deportiva el goleador histórico de la Selección Colombia. Sin embargo, el samario fue noticia en las últimas horas por una entrevista que dio en el canal de YouTube de Mario Suárez, un exjugador español.

El top 3 de equipos de Falcao García

Falcao García en Porto AFP

Durante la entrevista con Suárez, el delantero colombiano, de 39 años, habló de varios aspectos de su vida personal y de su carrera en el fútbol. No obstante, una de las declaraciones que más llamó la atención fue sobre su top 3 de equipos en los que ha jugado.

Una de las curiosidades en la respuesta de García es que en los clubes que mencionó dejó por fuera a Millonarios, el equipo de sus amores.

"En mi top 3 de equipos que he jugado están Atlético de Madrid, por eso me dolió mucho que no hicieran el esfuerzo para que me quedara. Podría poner el Mónaco en ese lugar también, para mí y mi familia es muy especial. Y de último, el Porto. Yo fui muy feliz en el Atleti", expresó Falcao.

En cuanto a los jugadores que más le llamaron la atención en el equipo 'colchonero', dijo: "Alcancé a compartir con (Diego) Forlán, fantástico, (José Antonio) Reyes tenía mucha calidad, Arda (Turan) no lo parecía y luego lo fui conociendo y dije que ese tipo tenía una calidad enorme, creo que fue el que más me sorprendió. Lo mejor de (Diego Pablo) Simeone es que te contagia mucho; lo peor, tal vez lo pesado del día a día, desgasta".



Su malestar por dejar las filas del Atlético de Madrid

"Para mí, eso fue un poco decepcionante por parte del Atlético de Madrid. No tengo rencor y entiendo la situación, les obliga a vender, como con el 'Kun' (Agüero) o con (Fernando) Torres, pero pensé que iba a tener una oferta para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos. Tengo buena relación, pero nunca lo hablé, solo vi que estaban buscando la manera de venderme".