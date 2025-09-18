Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Faustino Asprilla, centro de atención en Newcastle vs. Barcelona, por Champions League

Faustino Asprilla, centro de atención en Newcastle vs. Barcelona, por Champions League

El exfutbolista colombiano recibió destacado homenaje en territorio inglés, en el marco del duelo entre Newcastle y Barcelona; hubo homenaje, firmas, fotos y más.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2025
Editado por: Gol Caracol
Faustino Asprilla, homenajeado en el Newcastle vs. Barcelona, por Champions League.
Foto: Getty Images.

