Jhon Arias, elogiado por su doblete en Palmeiras vs Remo; "fue uno de sus mejores días"

El Palmeiras mantuvo vivas sus esperanzas de conquistar el Campeonato Brasileño al golear 6-1 en casa al Remo este jueves, por la 34ª jornada.

Con la victoria, la más abultada de todo el Brasileirão 2026, el Verdão llega a los 73 puntos, tres menos que el líder Flamengo, al que recibirá en Sao Paulo dentro de dos jornadas.

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Dos goles del colombiano Jhon Arias antes del primer cuarto de hora (4' y 14') encarrilaron la victoria del Palmeiras, que sentenció con otro gol del brasileño naturalizado Maurício en el minuto 21.

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La prensa brasileña elogió la actuación de Arias y le dieron 9 puntos de calificación. "Uno de los mejores días del colombiano. Contra un rival más débil, es cierto, pero solo tardaron 13 minutos en marcar dos goles. En ambos estuvo bien posicionado: en el 3, aprovechando el pase de Vitor Roque, y en el 13, transformando tras un centro de Khellven", destacó el portal 'Globo Esporte'.



Antes del descanso, Marcelinho puso el 4-0 en propia portería al evitar un remate de Vitor Roque (38').

Zé Welison, en el descuento (45+2'), marcó el gol del honor visitante con un disparo lejano que Gustavo Gómez desvió con la cabeza.

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En la segunda mitad, el argentino José Manuel "Flaco" López, desde fuera del área (55'), y Felipe Anderson (80') sellaron la goleada palmeirense.

"Hoy hemos empezado muy bien, los goles han surgido de forma muy natural, algo que llevamos toda la temporada intentando perfeccionar. El entrenador ha estado trabajando en la eficacia y nos mantiene a todos motivados", dijo Felipe Anderson.

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El Palmeiras todavía sueña con lograr un histórico triplete.

Clasificado para la final de la Copa Libertadores, el Verdão disputará el domingo la vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil contra el Vasco da Gama, al que ganó 1-0 en la ida.

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"Es una derrota muy dolorosa. Lo que habíamos entrenado no lo pusimos en práctica en la primera parte. Vinimos con un plan y no lo llevamos a cabo", lamentó el visitante Zé Ivaldo.

"Frente a un equipo de calidad que compite en tres torneos, teníamos que estar concentrados", agregó.

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Con la derrota, el Remo se complicó todavía más la permanencia. El conjunto de Belém es penúltimo con 29 puntos, a nueve de la salvación, cuando faltan apenas 12 puntos por disputarse.