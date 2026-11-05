Juventus, con Jhon Lucumí y Juan David Cabal, superó 2-1 a Az Alkmaar, en Europa League

Juventus venció 2-1 a Az Alkmaar por la fecha 4 de la UEFA Europa League. Los colombiano Jhon Lucumí y Juan David Cabal tuvieron acción con la 'vecchia signora'.

Los 'bianconeri' marcaron el ritmo del partido desde el comienzo. Apenas a los cinco minutos, Nick Woltemade filtró un balón para Randal Kolo Muani, quien aprovechó el espacio para desmarcarse. Su remate de derecha, cruzado, pasó rozando el poste derecho del arquero local. Al minuto nueve, Pape Matar Sarr intentó desde media distancia, pero su disparo fue desviado y terminó en tiro de esquina.

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El dominio sobre el terreno de juego dio sus frutos en el minuto 19. Kolo Muani brilló en el último tercio con un magnífico giro, aceleró por la banda derecha y encontró a Teun Koopmeiners dentro del área. El neerlandés abrió el marcador con una precisa definición de zurda, rasa y ajustada. El equipo dirigido por Luciano Spalletti no levantó el pie del acelerador, administró la posesión y continuó generando peligro. Al cumplirse la media hora de juego, Kerim Alajbegovic probó con un remate de derecha desde larga distancia que pasó a escasos centímetros del poste.

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La guinda a una primera parte prácticamente perfecta llegó en el minuto 37. Kolo Muani recuperó el balón con determinación, combinó con Woltemade y, posteriormente, definió de primera intención con un remate de zurda que terminó en el fondo de la red. El primer tiempo concluyó con la ventaja de 2-0 para los 'bianconeri'.



El inicio de la segunda mitad mantuvo la misma dinámica de la primera. Jari De Busser entregó involuntariamente el balón a Koopmeiners, quien inmediatamente se lo cedió a Alajbegovic. El joven bosnio quedó mano a mano con el arquero, pero no consiguió superarlo.

En el minuto 65, Federico Gatti generó peligro dentro del área rival, pero el defensor no pudo rematar debido a una oportuna intervención de Wesley Hoedt. En los minutos finales, el equipo local descontó por intermedio de Mexx Meerdink para establecer el 2-1, pero esa fue la última acción destacada del encuentro.