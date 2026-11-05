Camilo Durán, el salvador del Celtic; doblete para el triunfo 3-2 sobre Besiktas, en Europa League

Fue un partido de dos partes bien diferenciadas en Celtic Park: los primeros 45 minutos no ofrecieron nada destacable, mientras que en los segundos 45 minutos el Celtic realizó una gran actuación para remontar y conseguir sus primeros puntos en la UEFA Europa League de esta temporada con una victoria por 3-2 sobre el Besiktas.

En la primera parte hubo pocas oportunidades para ambos equipos, aunque Benjamin Nygren sí tuvo una ocasión a los siete minutos tras una buena jugada por la banda izquierda.

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Sebastian Tounekti le pasó el balón al centrocampista sueco, cuyo disparo con la derecha desde dentro del área se marchó ligeramente desviado.

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Cuatro minutos después, el Besiktas lanzó un balón peligroso al área que fue despejado por la defensa del Celtic, que controló con relativa facilidad todos los ataques de los visitantes durante los primeros 45 minutos.



Justo antes de la media hora de juego, el equipo turco creó una oportunidad por su banda derecha, y James Forrest desvió el balón dentro del área pequeña hacia atrás.

La segunda parte comenzó con más intensidad para ambos equipos, que buscaban el primer gol, y fue James Forrest quien tuvo la mejor oportunidad para el Celtic en los primeros compases con un disparo con la zurda desde fuera del área que el portero detuvo con una buena parada.

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Pero en el minuto 52, el Besiktas recibió un penalti después de que Jordan Lotomba cometiera falta sobre Ernest Poku dentro del área.

Junior Olaitan lanzó el penalti, que Sam Johnstone detuvo con una buena parada, pero cuando el balón entró en el área, Olaitan fue el primero en llegar y lo empujó al fondo de la red para poner el 1-0 a favor de los visitantes.

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Martin O'Neill realizó un triple cambio a la hora de juego y el efecto fue inmediato. Al reanudarse el partido, Callum McGregor aprovechó un pase impreciso para habilitar a Callum Osmand, y con su primer toque, el joven jugador del Celtic disparó raso desde 20 metros al fondo de la red del Besiktas para poner el 1-1 en el marcador.

El gol dio un impulso al equipo y a los aficionados, aunque el equipo turco estuvo a punto de recuperar la ventaja un par de minutos después con un rápido contraataque, si bien el último disparo desde dentro del área se marchó alto y desviado.

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En el minuto 66, Liam Scales estuvo a punto de adelantar al Celtic al conectar con un córner lanzado por Benjamin Nygren, pero el portero del Besiktas desvió su disparo por encima del larguero.

Y el Celtic estuvo cerca de marcar de nuevo a falta de 15 minutos. El dinámico Osmand aprovechó un pase cruzado de Colby Donovan y le filtró el balón a Nygren, quien se giró con la derecha y disparó desde el borde del área, pero el balón pasó rozando el larguero.

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El entrenador realizó dos cambios más, con la salida de Kasper Hogh y Cameron Carter-Vickers. Esto permitió que Camilo Durán entrara al ataque, y en cuestión de minutos, el colombiano adelantó al Celtic.

Una vez más, Callum Osmand fue protagonista, deslizando un balón hacia Duran, quien superó al portero del Besiktas y envió el balón al fondo de la red para poner el 2-1 a favor del Celtic.

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Haissem Hassan estuvo a punto de ampliar la ventaja del Celtic con un potente disparo de zurda que el portero atajó en su primer palo. Callum Osmand luego marcó, picando el balón por encima del guardameta después de que el primer intento de Camilo Duran fuera anulado por fuera de juego.

Sin embargo, a falta de cinco minutos para el final, el Besiktas empató cuando su capitán, Orkun Kokcu, lanzó un potente disparo desde 30 metros que se coló en la portería del Celtic.

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La igualdad duró apenas 60 segundos antes de que Camilo Duran anotara su segundo gol y el tercero del Celtic, aprovechando un disparo de Kieran Tierney y enviando el balón al fondo de la red desde ocho metros.

Fue una segunda parte memorable y una emocionante victoria en la Europa League para el equipo de Martin O'Neill.