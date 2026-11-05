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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Jhon Arias con Palmeiras, en el Brasileirao; dejó al arquero tirado

Vea el golazo de Jhon Arias con Palmeiras, en el Brasileirao; dejó al arquero tirado

El colombiano nuevamente vuelve a ser protagonista con el conjunto 'verdao'. Ahora, anotando gran tanto frente a Remo, en el amanecer del partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Foto tomada del X de @Palmeiras

Este jueves 5 de noviembre, Palmeiras enfrentó a Remo por el duelo correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao.

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Y evidentemente, una de las principales figuras del juego fue el colombiano Jhon Arias, quien destacó desde muy temprano, apareciendo con un gol a los tres minutos de partido.

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