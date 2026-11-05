Vea el golazo de Jhon Arias con Palmeiras, en el Brasileirao; dejó al arquero tirado

Este jueves 5 de noviembre, Palmeiras enfrentó a Remo por el duelo correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao.

Y evidentemente, una de las principales figuras del juego fue el colombiano Jhon Arias, quien destacó desde muy temprano, apareciendo con un gol a los tres minutos de partido.

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Agarrando una pelota que quedó viva en el área rival, el 'cafetero' controló la pelota, enganchando al arquero rival, para quedar solo frente al arco y poder definir.

Jhon Arias otwiera wynik dla Palmeiras już w trzeciej minucie! pic.twitter.com/GqRH1jzXgZ — Brazylijski futbol 🇧🇷🇵🇱 (@BrazyliaFutbol_) November 5, 2026