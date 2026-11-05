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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos de fogueo en Cali, con Chile?

¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos de fogueo en Cali, con Chile?

Gran incertidumbre se ha generado respecto al listado de futbolistas convocados para enfrentar a Chile, en doble turno. Desde la Federación, ya tendrían fecha estimada para dar la información.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia
Getty Images

Gran expectativa se ha generado en el entorno de la Selección Colombia, respecto a lo que será la lista de futbolistas convocados por Néstor Lorenzo, para los duelos correspondientes en esta última jornada FIFA del año, en la que la 'tricolor' enfrentará a Chile en doble oportunidad. Esto, en la ciudad de Cali.

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Y es que, durante toda la semana se ha filtrado distinta información en redes sociales y varios medios de comunicación sobre la fecha exacta en la que el estratega argentino dará a conocer el listado de los jugadores que representarán a nuestro país frente a los australes.

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Ahora si bien es verdad que desde el próximo sábado 7 de noviembre los jugadores deberán empezar a integrarse a la concentración de la Selección Colombia; todavía no se sabe si será este jueves o viernes cuando, desde la Federación, se revelen los nombres de los llamados para esta doble jornada.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
AFP

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Habrá que estar atento a las redes sociales y canales oficiales de la Selección Colombia, en donde se comunicará de manera oportuna esta información.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

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El primer encuentro del equipo cafetero está programado para el viernes 13 de noviembre de 2026, a partir de las 7:00 p.m. (hora local). Posteriormente, el segundo choque de la jornada se disputará el martes 17 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m. (hora local) en el mismo escenario deportivo.

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Para esta citación, aunque el cuerpo técnico aún no ha hecho oficial la lista de convocados, ya se conocen cuatro bajas de peso en la nómina. No estará en el arco David Ospina, quien anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional esta semana; tampoco harán parte de la convocatoria James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, futbolistas que ya hicieron pública su renuncia a la 'tricolor'.

Luis Díaz tampoco estará por temas físicos, ya conocidos tanto por el Bayern Múnich, como el combinado 'tricolor'.

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Estos encuentros tendrán la transmisión de www.golcaracol.com, DITU y la señal principal de Caracol Televisión.

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