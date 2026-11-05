Emanuel Otálvaro y la sentida carta que le dedicó su madre antes de ganar la medalla de plata

De pasar su infancia rodeado de naturaleza y animales, dando de comer a marranos; y además vendiendo dulces, tamales y arepas junto a su familia para poder financiar su sueño a llegar a convertirse en subcampeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Podría sonar improbable, sobre todo al ser un colombiano de solo 16 años y porque este sueño pasa por el tenis de mesa, un deporte minoritario en esta nación.

Publicidad

Pero Emanuel Otálvaro cumplió este 5 de noviembre el último eslabón de una cadena de aparentes sucesos sin explicación que solo un prodigio podría hacer realidad: el fenómeno Otálvaro, apodado 'Diablo Azul' se proclamó subcampeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

Publicidad

"Estoy muy feliz porque me tocó sufrir mucho desde pequeño y mi sueño era ser campeón olímpico. No se pudo, pero hay que seguir trabajando", expresó el jugador colombiano para Olympics.com tras la final de Dakar 2026, en la que cayó ante el japonés Kawakami Ryuusei, quien ya había logrado en estos JOJ 2026 la medalla de oro en dobles mixtos, en un partido igualadísimo y que acabó con un marcador de 4-2 (15-13; 11-7; 13-11; 6-11; 2-11; 11-6).



"Me faltó un paso para cumplir mi sueño", insistió. A pesar de no lograr el oro, Otálvaro hizo historia. El joven también reveló una emotiva carta que le escribió su madre Yolanda, antes de salir a la final.

"Mi nene hoy te queremos decir gracias infinitas por hacernos los papás más orgullosos del mundo. Hoy desde Dakar podemos decir cumplimos tu sueño. A Dios gracias que nos permite estar contigo para lograr lo que tú dijiste 'quiero ir a jugar unos olímpicos que mis padres estén para apoyarme'. Aquí estamos te decimos. Te amamos mucho y junto con tu hermanito del alma, tu Federico, el cual se siente muy muy feliz y orgulloso que estés donde estés. Gracias al ángel que tenemos, Camilo Giraldo, persona que le entregamos nuestro tesoros que son nuestros hijos, pero que yo sé que lo llevará a cumplir tu sueño. Te amamos mi niño lindo, mi Emanuelito", fueron las sentidas palabras de su mamá.

Publicidad

La FAMILIA es el mejor regalo que todos tenemos... ❤️



Previo a la final del tenis de mesa en #Dakar2026, Yolanda, la madre de Emanuel Otálvaro, le escribió una carta en nombre de la familia. 🇨🇴🏓



Una historia emotiva que incluye una medalla de plata en los #JuegosOlímpicos. pic.twitter.com/hj5c7dM2S6 — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 5, 2026

Nunca un colombiano había logrado una medalla en este deporte, generalmente dominado por asiáticos, ni en los Juegos Olímpicos de la Juventud ni en los Juegos Olímpicos.

Publicidad

No es la única medalla en el palmarés de Otálvaro, que este año ya había logrado una presea de bronce en el Panamericano de mayores y una plata en el Grand Smash Juvenil de Singapur. Esto se suma a la plata que consiguió en el Mundial 2024 en dobles en categoría juvenil.

Esta nueva presea en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 le coloca como una de las grandes promesas colombianas en el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos de LA28.

Publicidad

Allí también podría hacer historia si logra participar, ya que nunca un jugador colombiano ha llegado a los Juegos Olímpicos en este deporte en categoría masculina. Seguiría la estela de las únicas colombianas que han sido olímpicas en este deporte: Paula Medina (2008 y 2012); y Lady Ruano (2016).

De momento, está en su mira: "Me estoy preparando muy duro para, primero, clasificar a Los Ángeles y, [una vez allá] espero estar en el podio con los mejores".