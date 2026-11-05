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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el segundo gol de Jhon Arias en Palmeiras vs. Remo, en el Brasileirao

Vea el segundo gol de Jhon Arias en Palmeiras vs. Remo, en el Brasileirao

Palmeiras arrancó volando contra el Remo y el colombiano Jhon Arias firmó su doblete apenas a los 14 minutos de partido. ¡Acá el VIDEO completo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Jhon Arias brilla en la actualidad en Palmeiras, pero tuvo paso por Fluminense.
Jhon Arias brilla en la actualidad en Palmeiras, pero tuvo paso por Fluminense.
Foto: Getty Imágenes

Este jueves, en la fecha 34 del Brasileirao, Palmeiras se enfrentó a Remo y el colombiano Jhon Arias se lució con dos goles.

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El segundo en su cuenta fue un pase rasante de Khellven y Arias solo tuvo que empujar la pelota.

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