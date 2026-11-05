Vea el segundo gol de Jhon Arias en Palmeiras vs. Remo, en el Brasileirao

Este jueves, en la fecha 34 del Brasileirao, Palmeiras se enfrentó a Remo y el colombiano Jhon Arias se lució con dos goles.

El segundo en su cuenta fue un pase rasante de Khellven y Arias solo tuvo que empujar la pelota.

Publicidad

Vea el segundo gol de Jhon Arias:

¡DOBLETE DE JHON ARIAS ANTE REMO! El colombiano volvió a marcar en el #BrasileiraoxWIN y marcó el 2-0 parcial del 'Verdao'. 🇨🇴🔥⚽🟢 pic.twitter.com/MpTD8z8ofY — Win Sports (@WinSportsTV) November 5, 2026