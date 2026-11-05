Vea el segundo gol de Jhon Arias en Palmeiras vs. Remo, en el Brasileirao

Este jueves, en la fecha 34 del Brasileirao, Palmeiras se enfrentó a Remo y el colombiano Jhon Arias se lució con dos goles.
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El segundo en su cuenta fue un pase rasante de Khellven y Arias solo tuvo que empujar la pelota.
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Vea el segundo gol de Jhon Arias:
¡DOBLETE DE JHON ARIAS ANTE REMO! El colombiano volvió a marcar en el #BrasileiraoxWIN y marcó el 2-0 parcial del 'Verdao'. 🇨🇴🔥⚽🟢 pic.twitter.com/MpTD8z8ofY— Win Sports (@WinSportsTV) November 5, 2026
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