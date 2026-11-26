Entre parrillas repletas de carne y el repique de los tamboriles, cientos de hinchas del brasileño Palmeiras aguardan con emoción en Montevideo por la final de la Copa Libertadores del próximo 28 de noviembre.

Ubicado en el casco histórico de la capital, el tradicional Mercado del Puerto es uno de los puntos turísticos elegidos por los seguidores del equipo brasileño para aguardar por el juego más importante de la temporada.

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En la calle principal, una cuerda de tambores sacó a bailar a los hinchas y el ritmo de candombe se fusionó con el cántico de una multitud que juró que el 'puerco' es su único amor.

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Con una máscara cubriendo su rostro, Jonatas contó a la Agencia EFE que llegó por primera vez en su vida a Montevideo y lo hizo desde Brasilia. Contó que Uruguay "tiene un significado muy especial" para la hinchada, por ser la tierra de Joaquín Piquerez.



Querido por los suyos, el internacional uruguayo trabajó este miércoles a la par de sus compañeros y se prepara para ser titular tras superar una lesión.

Sobre la final ante el argentino Estudiantes, Jonatas aseguró tener "la mejor expectativa posible" y vaticinó que su equipo "va a luchar hasta el último segundo" del enfrentamiento que se llevará a cabo en el estadio Centenario, donde Palmeiras se adueñó de la gloria eterna en el año 2021.

Jhon Arias, jugador colombiano de Palmeiras, jugará la final de la Copa Libertadores 2026 AFP

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"Con Palmeiras nunca es fácil", coincidió otro hincha llamado Ricardo, aunque sostuvo que el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira se va a quedar con la copa.

Contó que llegó a Uruguay junto a sus dos hijas desde Miami tras un viaje de 15 horas en el que pasaron por Lima y Santiago.

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Acostumbrados a viajar, llevan una cuenta de Instagram de 'Palmeiras por el mundo' y están encantados con el apoyo que los uruguayos están dando a su equipo.

Por su parte, Andressa, llegada de Sao Paulo, dijo tener "mucha expectativa" por el partido de este sábado y que espera que su equipo obtenga la cuarta Libertadores.

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En el mercado, los fanáticos pudieron probar la carne uruguaya, siendo el asado de tira, el baby beef, el entrecot y la picaña los cortes más pedidos, según dijo a EFE Rodrigo, uno de los empleados del lugar.

Jhon Arias, delantero colombiano de Palmeiras, en medio de un partido de Copa Libertadores 2026 AFP

Entre otras opciones, el mercado ofrece probar el 'Medio y Medio', una bebida tradicional nacida a partir de la mezcla de dos vinos: espumoso y blanco seco.

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El próximo sábado, Palmeiras se enfrentará con Estudiantes desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Centenario de Montevideo.

El conjunto brasileño buscará la cuarta copa de su historia tras las conseguidas en 1999, 2020 y 2021, al tiempo que también intentará tomarse revancha de la derrota ante los argentinos en la final de 1968.

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Los dirigidos por Ferreira arribaron el miércoles a Montevideo y lo hicieron acompañados por un grupo de hinchas que se acercó al hotel en que se hospeda la plantilla para mostrarle su apoyo desde los primeros instantes.