América de Cali tendrá un compromiso importante este viernes 27 de noviembre, cuando visite a Millonarios en el estadio El Campín, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Para este encuentro, el entrenador David González presentó una convocatoria con varias novedades, entre regresos esperados y una ausencia que llama la atención.

La principal noticia para el conjunto escarlata pasa por el regreso de José Cavadía, Daniel Valencia y Jan Lucumí, futbolistas que vuelven a estar disponibles para el cuerpo técnico y aparecen nuevamente en la lista de convocados. Sus nombres representan alternativas importantes para afrontar un partido exigente, en el que América necesita conseguir un resultado favorable.

Publicidad

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo vallecaucano. Jhon Murillo no fue incluido en la convocatoria por lesión y será una de las ausencias para el enfrentamiento contra el conjunto embajador. El atacante venezolano no aparece entre los futbolistas elegidos por David González para este compromiso.

Publicidad

En total, el entrenador convocó a 20 jugadores, distribuidos en cuatro posiciones. Para defender el arco estarán Jean Fernandes y Juan Montoya, mientras que la línea defensiva estará integrada por Marlon Torres, Dany Rosero, Cristian Tovar, Marcos Mina y Omar Bertel.



América de Cali Liga BetPlay 2026-II Colprensa

En el mediocampo aparecen Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal, Yani Quintero y Camilo Amú. Por su parte, el grupo de delanteros está conformado por Daniel Valencia, Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Samuel Granja, Edson Tortolero y Tilman Palacios.

🇦🇹👹 Una camiseta, una historia y millones de corazones acompañándolos. Estos son nuestros convocados para enfrentar a Millonarios. 📋 pic.twitter.com/vleKQOa8QS — América de Cali (@AmericadeCali) November 27, 2026

Publicidad

Los convocados de América para enfrentar a Millonarios

Arqueros: Jean Fernandes y Juan Montoya.

Defensas: Marlon Torres, Dany Rosero, Crsitian Tovar, Marcos Mina y Omar Bertel.

Publicidad

Volantes: Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal, Yani Quintero y Camilo Amú.

Delanteros: Daniel Valencia, Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Samuel Granja, Edson Tortolero y Tilman Palacios.