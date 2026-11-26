Millonarios dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a América de Cali, en uno de los compromisos de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El equipo dirigido por Alberto Gamero recibirá al conjunto escarlata este viernes 27 de noviembre en el estadio El Campín, en un partido que puede marcar el rumbo de sus aspiraciones en el grupo B.

La convocatoria está integrada por 20 futbolistas, distribuidos en cuatro posiciones. En el arco aparecen Javier Burrai y James Aguirre, las alternativas elegidas por el cuerpo técnico para el compromiso en Bogotá.

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En la zona defensiva fueron incluidos Samuel Martín, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Jhomier Guerrero y Sergio Mosquera. Son siete nombres para conformar la línea de fondo, de acuerdo con las necesidades que pueda plantear el entrenador frente al rival.

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Para el mediocampo, Gamero llamó a Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza. Estos cinco jugadores hacen parte de las opciones para la mitad de la cancha, un sector que puede resultar clave por la importancia de controlar la posesión y los ritmos del juego.



Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, celebra con Leonardo Castro la victoria sobre Bucaramanga Colprensa

La lista de delanteros está conformada por Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Leonardo Castro. Con seis atacantes, Millonarios cuenta con alternativas para buscar profundidad y presencia en el área rival.

¡Unidos somos más fuertes! 🔥💪Ⓜ️



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para nuestro encuentro frente al América. pic.twitter.com/tyOrJ2Hrlj — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 27, 2026

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Los convocados de Millonarios para enfrentar a América

Arqueros: Javier Burrai (1) y James Aguirre (12).

Defensas: Samuel Martín (3), Stiven Barreiro (4), Jorge Arias (17), Danovis Banguero (20), Sebastián Valencia (22), Jhomier Guerrero (34) y Sergio Mosquera (6).

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Volantes: Rodrigo Ureña (18), Mateo García (19), Carlos D. Quintero (25), Sebastián del Castillo (30) y Leonai Souza (55).

Delanteros: Andrey Estupiñán (11), Francisco Chaverra (13), Julián Angulo (24), Rodrigo Contreras (27), Sebastián Mosquera (35) y Leonardo Castro (23).