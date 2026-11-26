El colombiano Emanuel Otálvaro continúa destacándose en el Campeonato Mundial Juvenil ITTF, que se disputa en Estambul, Turquía. Este jueves 26 de noviembre, el deportista consiguió su clasificación a los cuartos de final de la categoría U-19, luego de imponerse con autoridad por 4-0 al indio Priyanuj Bhattacharyya.
El representante nacional ratificó su buen momento en el certamen y sumó su segunda victoria en el cuadro principal. Previamente, había superado al japonés Kohaku Nakano en la primera ronda, también con un contundente 4-0. En aquella oportunidad, los parciales fueron de 11-7, 13-11, 11-8 y 11-4, en un compromiso que se extendió durante cerca de 30 minutos.
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Frente a Bhattacharyya, Otálvaro volvió a mostrar solidez y concentración para quedarse con los cuatro sets. En el primero tomó la iniciativa y se impuso 11-6. Posteriormente, protagonizó un segundo parcial más disputado, que logró resolver a su favor por 13-11 para ampliar su ventaja en el marcador global.
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Con el 2-0 a su favor, el colombiano mantuvo el ritmo y no le dio oportunidades de reacción a su contrincante. Los dos siguientes sets terminaron 11-3 y 11-5, respectivamente, sellando el 4-0 definitivo en un partido que tuvo una duración de 25 minutos y 40 segundos.
En total, el tenismesista colombiano consiguió 46 puntos: 25 con su propio servicio y otros 21 aprovechando el saque de su rival. Además, alcanzó una racha máxima de nueve puntos consecutivos durante el encuentro.
Emanuel Otálvaro ya conoce a su rival en los cuartos de final
El siguiente desafío para el deportista nacional será frente al chino Hechen Li, este viernes 27 de noviembre, desde las 6:45 a. m. (hora colombiana). El ganador avanzará a las semifinales, instancia en la que se medirá con el vencedor del enfrentamiento entre el francés Antoine Noirault y el australiano Aditya Sareen.
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Como antecedente, Otálvaro ya sabe lo que significa derrotar a Li. Ambos se encontraron en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el colombiano se impuso por 4-1, con parciales de 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10.