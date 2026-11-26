El colombiano Emanuel Otálvaro continúa destacándose en el Campeonato Mundial Juvenil ITTF, que se disputa en Estambul, Turquía. Este jueves 26 de noviembre, el deportista consiguió su clasificación a los cuartos de final de la categoría U-19, luego de imponerse con autoridad por 4-0 al indio Priyanuj Bhattacharyya.

El representante nacional ratificó su buen momento en el certamen y sumó su segunda victoria en el cuadro principal. Previamente, había superado al japonés Kohaku Nakano en la primera ronda, también con un contundente 4-0. En aquella oportunidad, los parciales fueron de 11-7, 13-11, 11-8 y 11-4, en un compromiso que se extendió durante cerca de 30 minutos.

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Frente a Bhattacharyya, Otálvaro volvió a mostrar solidez y concentración para quedarse con los cuatro sets. En el primero tomó la iniciativa y se impuso 11-6. Posteriormente, protagonizó un segundo parcial más disputado, que logró resolver a su favor por 13-11 para ampliar su ventaja en el marcador global.

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Con el 2-0 a su favor, el colombiano mantuvo el ritmo y no le dio oportunidades de reacción a su contrincante. Los dos siguientes sets terminaron 11-3 y 11-5, respectivamente, sellando el 4-0 definitivo en un partido que tuvo una duración de 25 minutos y 40 segundos.



En total, el tenismesista colombiano consiguió 46 puntos: 25 con su propio servicio y otros 21 aprovechando el saque de su rival. Además, alcanzó una racha máxima de nueve puntos consecutivos durante el encuentro.

Emanuel Otálvaro, deportista colombiano, brilla en el Mundial de tenis de mesa 2026 Comité Olímpico Colombiano

Emanuel Otálvaro ya conoce a su rival en los cuartos de final

El siguiente desafío para el deportista nacional será frente al chino Hechen Li, este viernes 27 de noviembre, desde las 6:45 a. m. (hora colombiana). El ganador avanzará a las semifinales, instancia en la que se medirá con el vencedor del enfrentamiento entre el francés Antoine Noirault y el australiano Aditya Sareen.

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Como antecedente, Otálvaro ya sabe lo que significa derrotar a Li. Ambos se encontraron en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el colombiano se impuso por 4-1, con parciales de 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10.