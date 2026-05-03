Juego clave para la Selección Colombia femenina Sub-17. Hoy, domingo 3 de mayo, salta a la cancha por cuarta vez en el Sudamericano de la categoría, con sede en Paraguay. Y, justamente, el combinado patrio medirá fuerzas con las anfitrionas, en un partido válido por la quinta y última fecha del grupo A. Este encuentro puede verlo, EN VIVO, por la señal HD2 de Gol Caracol, la aplicación de DITU y, como es habitual, a través del portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).

Así llega la Selección Colombia

Teniendo en cuenta que son cinco selecciones por grupo, las dirigidas por Carlos Paniagua descansaron en la primera jornada. Luego, en la fecha 2, hicieron su debut, empatando 1-1 con Argentina. Posteriormente, igualaron 0-0 frente a Chile. Por último, en su reciente salida, ganaron, gustaron y golearon 3-0 a Bolivia, llegando a los cinco puntos, con una diferencia de gol de +3.



¿Cómo viene la Selección de Paraguay?

La 'albirroja', que oficia de anfitriona en este certamen, inició con una dura derrota por 0-2 frente a Argentina. Sin embargo, se sacudió y, en la segunda jornada, venció 1-0 a Bolivia, sumando sus primeros puntos. Ya en la tercera fecha, tuvo su respectivo descanso, el cual no le sentó bien, pues, en su cuarta salida, cayó 2-0 con Chile. De esa manera, suma tres unidades y -3 en su diferencia.

La Selección Colombia femenina celebra uno de sus goles en el Sudamericano 2026, en Paraguay Conmebol

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay por el Sudamericano

El partido entre Colombia y Paraguay se juega HOY en el Estadio CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino), situado en Ypané, y comenzará a las 6:00 p.m., hora de Colombia. Cabe recordar que este torneo entrega cuatro cupos al Mundial de Marruecos 2026. Razón por la que es un compromiso clave para ambos equipos, que no tienen otra alternativa que ganar para seguir con vida.

Como es habitual, vea el Sudamericano femenino Sub-17 EN VIVO, por televisión, a través de la señal HD2 de Gol Caracol, mientras que, ONLINE, en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión (https://ditu.caracoltv.com/), y también en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. Además, encontrará el minuto a minuto, con los mejores momentos.



Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano femenino Sub-17

Posición Equipo PJ DG PTS 1 Chile 3 +9 7 2 Argentina 3 +5 7 3 Colombia 3 +3 5 4 Paraguay 3 -3 3 5 Bolivia 4 -14 0