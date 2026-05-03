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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay por el Sudamericano

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay por el Sudamericano

Última fecha de la fase de grupos y la Selección Colombia femenina Sub-17 juega HOY, contra la 'albirroja', en busca de la clasificación a la siguiente fase.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-17 busca la clasificación al Mundial en el Sudamericano 2026
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