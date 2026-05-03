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Gol Caracol  / "Si Barcelona gana o pierde La Liga, no es por lo que hagamos nosotros; eso no me importa"

"Si Barcelona gana o pierde La Liga, no es por lo que hagamos nosotros; eso no me importa"

Después de la victoria sobre Osasuna, Barcelona se encamina a coronarse campeón, lo que ha generado que Espanyol y Real Madrid atraviesen por una encrucijada.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Jugadores de Barcelona celebran su victoria sobre Osasuna en La Liga de España
Jugadores de Barcelona celebran su victoria sobre Osasuna en La Liga de España
AFP

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