Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 8: Iván Ramiro Sosa, subcampeón

El australiano, Sebastian Berwick (Caja Rural-Seguros RGA), se coronó campeón del Tour de Turquía 2026, tras la octava y última etapa de 105,2 kilómetros con salida y llegada en Ankara que se adjudicó el belga, Tom Crabbe (Flanders-Baloise).

Berwick defendió con solvencia los cinco segundos de ventaja con los que inició la jornada sobre el colombiano, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), en una jornada que tuvo un puerto de tercera, Mountain Primer (2,4 km al 5,3 %), a 40 kilómetros de la llegada, como única dificultad.

La etapa estuvo marcada por los continuos ataques que hubo y que no fructificaron y también por el momento de tensión registrado a mitad de carrera, cuando Iván Ramiro Sosa quedó cortado del pelotón, pudiendo recuperarse posteriormente para comprobar que Caja Rural controlaba la situación de carrera.

En el esprint, el más rápido fue Tom Crabbe (Flanders-Baloise), que logró su tercera victoria de etapa en Turquía, en esta ocasión por delante del belga, Vermoote Jelle (Tarteletto-Isorex), y el polaco, Aniolkowski Stanislaw (Cofidis), que entraron en meta de segundo y tercero, respectivamente.



La clasificación general del Tour de Turquía se la llevó Berwick, con sólo cinco segundos de ventaja sobre Sosa, segundo del podio, y el belga, Kamiel Bonneu, tercero, a 59 segundos.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, es segundo en la general del Tour de Turquía 2026 Getty Images

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Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 8

1. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) - 26h 34' 19''

2. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) - a 5''

3. Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) - a 59''

4. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 1' 05''

5. Nicolas Breuillard (TotalEnergies) - a 1' 14''

6. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) - a 1' 20''

7. Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi) - a 1' 47''

8. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) - a 1' 53''

9. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) - a 2' 17''

10. José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA) - a 2' 37''