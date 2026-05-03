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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 8: Iván Ramiro Sosa, subcampeón

Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 8: Iván Ramiro Sosa, subcampeón

Después de varias jornadas, con montaña, viento, caídas y más, se bajó el telón de la edición 61 del Tour de Turquía, donde el colombiano del Kern Pharma fue protagonista.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, fue subcampeón del Tour de Turquía
Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, fue subcampeón del Tour de Turquía
Twitter Oficial del Equipo Kern Pharma

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