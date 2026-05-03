Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Caos y tensión en los festejos del Porto, campeón; hinchas fueron atropellados

Caos y tensión en los festejos del Porto, campeón; hinchas fueron atropellados

El empate de Benfica y la victoria de Porto hicieron que los 'dragones' se hicieran con el título de la Primeira Liga, con fechas de anticipación, pero no todo fue alegría.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
Comparta en:
Porto se coronó campeón de la Primeira Liga, superando a Benfica y Sporting Lisboa
Porto se coronó campeón de la Primeira Liga, superando a Benfica y Sporting Lisboa
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad