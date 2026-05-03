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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Santiago Arias y su divertida petición que fue escuchada en Argentina; "ahora sí..."

Santiago Arias y su divertida petición que fue escuchada en Argentina; "ahora sí..."

Después de la victoria de Independiente sobre San Lorenzo, el lateral derecho colombiano, Santiago Arias, se 'quejó' por una publicación y, rápidamente, fue escuchado.

Por: AFP
Actualizado: 3 de may, 2026
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Santiago Arias, lateral derecho colombiano de Independiente, en un partido de la Liga Argentina
Santiago Arias, lateral derecho colombiano de Independiente, en un partido de la Liga Argentina
Getty Images

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