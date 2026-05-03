Santiago Arias y su divertida petición que fue escuchada en Argentina; "ahora sí..."

Independiente se adueñó del clásico contra San Lorenzo, al que derrotó por 2-1 como visitante, y clasificó a los octavos de final del torneo Apertura argentino en uno de los partidos de la novena fecha que se juegan este fin de semana.

El uruguayo Matías Abaldo (15') y el chileno Maximiliano Gutiérrez (54') anotaron los goles para el triunfo de los Diablos Rojos en el Nuevo Gasómetro, mientras que al Ciclón no le alcanzó con el descuento que señaló Ezequiel Herrera (72'), aunque de todos modos también consiguió el boleto a la próxima ronda.

San Lorenzo terminó el cotejo con diez jugadores por la expulsión de Alexis Cuello (90+3'), que vio la tarjeta roja por doble amonestación, tras simular un penal en el área visitante.

"Estamos muy contentos, el equipo hizo un desgaste tremendo, estoy orgulloso de mis compañeros. Teníamos un objetivo, el de clasificarnos, el de competir en el torneo local, hay que seguir en este camino", destacó Abaldo, figura del encuentro con un gol y una asistencia.



Santiago Arias, lateral derecho colombiano, dio su primera asistencia con Independiente, en Argentina AFP

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La victoria le permite a Independiente superar a su vencido y trepar al quinto escalón de la Zona A, y consolidarse en la lista de los clasificados, junto con Boca, Estudiantes, Talleres, Vélez Sarsfield, Lanús y San Lorenzo.