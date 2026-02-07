Jhon Arias y los otros futbolistas colombianos que han vestido la camiseta del Palmeiras

El internacional colombiano Jhon Arias vuelve a Brasil, esta vez con la camiseta del Palmeiras, tras un breve paso por Inglaterra con el Wolverhampton, anunció este sábado el club de la ciudad de Sao Paulo.

Según la prensa local, el 'verdao' pagó 25 millones de euros por el extremo, de 28 años, quien tuvo una brillante etapa previa en el fútbol brasileño con el Fluminense. Arias firmó contrato por cuatro temporadas, uniéndose así a la 'camada' de futbolistas 'cafeteros' que han lucido los colores del 'verdao'.

¿Quiénes son los otros jugadores colombianos que han jugado en Palmeiras?

El propio club 'paulista' precisó en su página web oficial que Jhon Arias es el undécimo jugador de nuestro país en vestir la casaca del Palmeiras en su historia.

Los otros nombres son los de Richard Ríos, Eduard Atuesta, Freddy Rincón, Harold Lozano, Faustino Asprilla, León Darío Muñoz, Pablo Armero, Yerry Mina, Miguel Ángel Borja e Iván Angulo. El propio 'verdao' presumió del talento de cada uno de éstos con un video en el que recopiló algunas jugadas y goles.



Um novo capítulo se inicia... 🇨🇴🫶 pic.twitter.com/81XcclLScT — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

Así le dio la bienvenida Palmeiras a Jhon Arias

"¡Listo para dar show en el Allianz Parque", publicó el club 'paulista' en 'X', junto a una imagen montada del jugador con la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, que ganó con el 'Flu'.

"El colombiano firmó hasta diciembre de 2029 con el mayor campeón de Brasil", detalló el Palmeiras en un comunicado en sus redes oficiales.

Arias marcó un gol en 23 partidos, 14 como titular, en la Premier League con el Wolverhampton, colista en el torneo y prácticamente condenado al descenso.

El extremo chocoano solo jugó, en promedio, 49 minutos por compromiso en esta competición. Arias firmó otra diana en la FA Cup.

Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras. X de @Palmeiras

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, había pedido refuerzos en un plantel que perdió a futbolistas de experiencia como el arquero Weverton, que firmó con el Gremio de Porto Alegre.

"No hay que ser muy inteligente para ver que si hay salidas, tiene que haber llegadas", dijo Ferreira en una reciente rueda de prensa.

Arias dejó huella en el Fluminense, equipo del que se despidió en julio para ir a Inglaterra tras haber sido uno de los mejores futbolistas del Mundial de Clubes, en Estados Unidos.

El 'Flu', semifinalista, fue el equipo sudamericano que llegó más lejos en el torneo.

Había llegado en 2021 al 'Tricolor' de Río de Janeiro, procedente del Independiente Santa Fe de Colombia.

Fue una de las grandes figuras del plantel que ganó el primer trofeo de la Copa Libertadores en la historia del club, en 2023, y el título de la Recopa Sudamericana, en 2024.

Sumó 47 goles y 55 asistencias en 230 partidos en todas las competiciones con el cuadro del barrio carioca de Laranjeiras.

De acuerdo con la prensa brasileña, el Fluminense compitió con el Palmeiras por repatriar a Arias, debido a una cláusula en su traspaso al Wolverhampton que le daba derecho a intentar igualar cualquier oferta en una negociación futura.

Según esos reportes, el 'Flu' no pudo llegar, finalmente, a la cifra puesta sobre la mesa por el 'verdao'.