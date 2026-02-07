¡Oficial, Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras!; así le dio la bienvenida el 'verdao'

Jhon Arias retorna al fútbol sudamericano. Hace pocos minutos, el extremo chocoano fue confirmado como nuevo jugador del Palmeiras; el 'verdao' le dio la bienvenida al chocoano con una serie de publicaciones en sus redes sociales, este sábado.

Tras su breve paso por la Premier League con el Wolverhampton, Arias Andrade tendrá una nueva aventura en su carrera deportiva luciendo los colores del elenco de la ciudad de Sao Paulo. Firmó vínculo contactual hasta diciembre del 2029 con el máximo campeón del fútbol brasileño.

"Palmeiras acordó este sábado el fichaje del delantero Jhon Arias, procedente del Wolverhampton-ENG. Ídolo del Fluminense, club con el que ganó la Conmebol Libertadores 2023 y se consolidó como una de las figuras más destacadas del fútbol brasileño, el colombiano de 28 años firmó hasta diciembre de 2029", se leyó en uno de los apartados del comunicado por parte del 'o albiverde'.

¡Bienvenido, Jhon Arias! 🇨🇴



O atacante colombiano de 28 anos chega para reforçar o Verdão! Avanti, meu 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃𝑔𝑜! 🦾 ➤ https://t.co/JoEuSaAo3T pic.twitter.com/bKTvswVZlx — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

Palmeiras, club al que arriba el exFluminense, destacó las cualidades y habilidades del deportista de la Selección Colombia; mismas que esperan que estén a la 'orden del día' en e 'verdao'.



"Versátil y táctico, Arias puede jugar como extremo o centrocampista y también es conocido por su velocidad, fuerza y capacidad de decisión. Durante su etapa en el Fluminense, entre 2021 y 2025, dio asistencias y fue uno de los mejores mediapuntas del país y Sudamérica, con un total de 55 asistencias y 47 goles para el club 'carioca'", resaltaron en la página web de la escuadra paulista.