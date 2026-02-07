Síguenos en:
¡Oficial, Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras!; así le dio la bienvenida el 'verdao'

¡Oficial, Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras!; así le dio la bienvenida el 'verdao'

El extremo chocoano regresa al fútbol brasileño tras su breve paso por la Premier League con el Wolverhampton. Tendrá una nueva aventura ahora con el Palmeiras.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de feb, 2026
Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras.
Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras.
