Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / El show de Luisa Agudelo con la Selección Colombia Sub-20; impresionante acción es viral en redes

El show de Luisa Agudelo con la Selección Colombia Sub-20; impresionante acción es viral en redes

Luisa Agudelo fue importante mantener el cero en el arco de la Selección Colombia femenina Sub-20 frente a Chile, pero también protagonizó unas jugadas que llamaron la atención.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad