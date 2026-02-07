El show de Luisa Agudelo con la Selección Colombia Sub-20; impresionante acción es viral en redes

La Selección Colombia femenina igualó 0-0 frente a Chile en su estreno en el Sudamericano femenino Sub-20 que se disputa en tierras paraguayas. En el pórtico de la 'tricolor' juvenil, como es habitual, estuvo Luisa Agudelo, quien mostró su calidad bajo los tres palos en el césped de juego del Emiliano Ghezzi.

La ahora guardameta del San Diego Wave FC, de la National Women's Soccer League, máxima categoría del balompié de Estados Unidos, fue la estelar de una impresionante jugada que es viral en las redes sociales.

Finalizado el compromiso por el Grupo A del certamen de la Conmebol, la propia cuenta del certamen en sus distintas plataformas digitales 'colgó' la acción de Agudelo, misma para repetir una y otra vez.

Cobro de tiro libre a favor de las 'australes'. Frente al balón se paró la talentosa Ámbar Figueroa, que definió con pierna diestra por encima de la barrera. La pelota tomó una curva e iba con dirección al ángulo del palo izquierdo, pero Luisa 'voló' para evitar la caída de su portería.



Arco en cero para Luisa Agudelo en su estreno en la CONMEBOL #Sub20Fem 🔝🧤 pic.twitter.com/IZmZegwBGY — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 7, 2026

Esa no fue la única acción de la golera 'cafetera' que destacaron en las redes del campeonato, ya que en otra jugada la exDeportivo Cali se animó a cobrar un tiro libre y la pelota pasó cerca del pórtico chileno custodiado por Oriana Cristancho, quien por poco se ve sorprendida.