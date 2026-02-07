Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero; "ser entrenador es jodido, tiene que tomar decisiones incómodas"

Álvaro Montero; "ser entrenador es jodido, tiene que tomar decisiones incómodas"

El arquero habló de su actualidad en Vélez, de cómo ha sido esa competencia con Marchiori y lo que significa defender el pórtico de una institución como el cuadro de Liniers.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield.
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield.
X de @Velez

Publicidad

Publicidad

Publicidad