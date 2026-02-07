El mensaje de Jhon Arias tras su marcha del Wolverhampton; "necesitaba tomar decisiones"

Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras. Tras varios días de negociación, finalmente todas las partes involucradas se pusieron de acuerdo y el extremo chocoano estampó su firma en el 'verdao' por los próximos cuatro años, atrás dejó su paso por Wolverhampton.

Dada a conocer esta importante noticia en el futuro deportivo del futbolista de la Selección Colombia, el propio Arias dejó una carta abierta en sus redes sociales en la que dejó una reflexión tanto de agradecimiento como de gratitud. Sus palabras denotaron sentimentalismo, evidenciado que la decisión tomada de continuar su carrera en el fútbol brasileño no fue difícil de tomar.

"Estoy viviendo un momento importante en mi carrera. Soy consciente del peso de mis palabras, de lo que digo y pienso", inició escribiendo en la misiva Arias.



En el escrito, el exFluminense sostuvo que la determinación de retornar a un balompié que ya conoce como el de Brasil se debió al tema de las oportunidades. Este 2026 es año del Mundial y su objetivo es llegar en óptimas condiciones con la Selección Colombia.

"Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que era realmente posible en ese momento y lo que estaba bajo mi control, necesitaba tomar decisiones", agregó Jhon Adolfo en su mensaje en su perfil de Instagram.

Por último, en su carta abierta publicada como historia en la red mencionada anteriormente, el chocoano expresó su agradecimiento a aquellos que le mostraron su respaldo durante su travesía con los 'lobos' en la Premier League.

“¡Ahora estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida y carrera, siempre agradecido con todos los que realmente me apoyan!”, terminó por indicar Jhon Arias.



¿Cómo le fue a Jhon Arias en su paso por los 'wolves'?

El colombiano tuvo un paso breve y complicado por el Wolverhampton Wanderers durante la temporada 2025-2026. El extremo, de 28 años, llegó procedente del Fluminense por la cifra de 22 millones de euros en julio de 2025; sin embargo, no logró consolidarse en el fútbol inglés.

Disputó un total de 23 partidos en la Premier League, anotando un solo gol (frente al West Ham el 3 de enero de 2026) y sin registrar asistencias.

Los 'lobos' no la pasan nada bien en el actual certamen de primera división inglesa, debido a que se ubican en la última casilla con nueve puntos y el descenso parece inminente. Sólo han ganado un juego en lo que va de la temporada.