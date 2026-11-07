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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba, imparable con Krasnodar: vea su segundo tanto al CSKA Moscú por Liga de Rusia

Jhon Córdoba, imparable con Krasnodar: vea su segundo tanto al CSKA Moscú por Liga de Rusia

El delantero colombiano fue una de las figuras del Krasnodar, que se impuso 4-2 al CSKA Moscú en partidazo del fútbol en Rusia. ¡Vea acá el video del gol de Jhon Córdoba!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar.
Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar.
X de @FCKrasnodar

Jhon Córdoba marcó por duplicado este sábado 7 de noviembre con Krasnodar. El equipo donde milita el delantero chocoano recibió al CSKA Moscú, en partidazo por el fútbol de Rusia.

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El segundo tanto para el número '9' de Krasnodar en el juego llegó sobre el minuto 82, de cabeza, para decretar el 4-1 parcial en el tablero. Antes, Jhon Córdoba había marcado al 16'.

Jhon Córdoba y un festejo de gol con Krasnodar.
Jhon Córdoba y un festejo de gol con Krasnodar.
Foto tomada del X de @FCKrasnodar

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Finalmente, el compromiso concluyó 4-2 a favor del equipo donde milita el delantero de la Selección Colombia.

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Vea acá los goles de Jhon Córdoba con Krasnodar vs. CSKA Moscú HOY en la Liga de Rusia:

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