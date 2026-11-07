Jhon Córdoba, imparable con Krasnodar: vea su segundo tanto al CSKA Moscú por Liga de Rusia

Jhon Córdoba marcó por duplicado este sábado 7 de noviembre con Krasnodar. El equipo donde milita el delantero chocoano recibió al CSKA Moscú, en partidazo por el fútbol de Rusia.
El segundo tanto para el número '9' de Krasnodar en el juego llegó sobre el minuto 82, de cabeza, para decretar el 4-1 parcial en el tablero. Antes, Jhon Córdoba había marcado al 16'.
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Finalmente, el compromiso concluyó 4-2 a favor del equipo donde milita el delantero de la Selección Colombia.
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Vea acá los goles de Jhon Córdoba con Krasnodar vs. CSKA Moscú HOY en la Liga de Rusia:
GOOOLLLLLLL from Jhon Córdoba! He scored for Krasnodar in the Russian Premier League to give them the 1-0 lead vs CSKA Moscow at home! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/xCpvrUaFow— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 7, 2026
4-1 Cordoba— RPL Sky (@RPLNews_eng) November 7, 2026
(https://t.co/NAY3o23tGM) pic.twitter.com/VudGRgDHIF
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