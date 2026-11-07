Vladimir Marín juega a los 47 años, cobra U$500 por partido y es figura en los pueblos de Paraguay

"Siempre metidos en el fútbol, es algo que no se deja nunca". Esa sentencia es de Vladimir Marín, de paso por clubes de Bolivia, Paraguay, Argentina, también de nuestro país y con presencias internacionales con la Selección Colombia. El nacido en Rionegro, en el departamento de Antioquia, se instaló desde hace años en la ciudad de Asunción y allí armó su vida ligada al balón, el amigo que no ha podido dejar más allá de su retiro de la actividad profesional hace ya varios años.

"Ya hicimos nuestra carrera deportiva, ya tenemos nuestra licencia para poder dirigir, ser técnico y estar metidos siempre en lo que es el fútbol", expresó en charla con Gol Caracol el otrora lateral izquierdo de Cali, Nacional, Medellín, Águilas Doradas.

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¿A qué anda dedicado por estos días?

"Ando viajando mucho por los pueblos de Paraguay. Metido en lo que es el fútbol, y bueno, ya esperando la oportunidad para poder dirigir fútbol profesional, como te dije anteriormente. Estoy jugando es una liga de pueblos, afuera de la capital, viajando mucho y haciendo otras cosas más. Cada vez que andamos con tiempo, andamos jugando, ya si Dios permite el otro año, poder ya esperar que algún equipo nos pueda llamar y empezar nuestra carrera de DT".

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¿Con quién juega?

"Andamos jugando con un equipo que se llama Deportivo Capillita. Muy humilde. Se juega a tres horas y media de acá de la capital. La gente acá en el interior es muy fanática. Les gusta que exjugadores y jugadores que fueron famosos, estén por allá chutando. Nosotros estamos dando es alegrías a gente para que puedan vernos y que jugamos en esa liga".



¿Y pagan por estar en el equipo?

"Sí, señor. Hay una remuneración por cada partido jugado, hay un incentivo. Así hay muchos jugadores que están regados por el fútbol de los pueblos, y desparramando talento".

¿Cuánto le pagan por jugar?

"Acá pagan bien. A exjugadores que pasaron por primera división o en segunda, depende la jerarquía, le pagan 500, 600 o 700 dólares por partido jugado".

Vladimir Marín vistieno los colores de Nacional, en duelo contra Millonarios. Foto: Colprensa.

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¿Sigue lo que pasa en el fútbol colombiano?

"Sí, siempre seguimos los resultados, los jugadores que están activos allá en Nacional, Medellín, Cali, Once Caldas, en el que tenemos amigos. Sabemos que el fútbol colombiano viene muy competitivo y se viene alzando su nivel".